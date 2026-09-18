Олег Пендзин, экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба
Проект госбюджета 2027: зависимость от помощи других стран, какие риски и что будет с ценами
Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2027 год. Главный финансовый документ страны на 2027 год предусматривает расходы в размере более 7,2 трлн грн. Собственные доходы государства покроют лишь 2,8 трлн грн, что образует гигантский дефицит и делает бюджет полностью зависимым от международной помощи.
Факты ICTV проанализировали главные риски госбюджета 2027, угрожает ли стране печать денег, что произойдет с зарплатами и пенсиями, а также как рост цен и инфляция повлияют на кошельки украинцев.
Проект госбюджета 2027: главные приоритеты и расходы
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает доходы бюджета на уровне более 5,6 трлн грн, тогда как расходы превысят 7,2 трлн.
Дефицит госбюджета составит более 1,6 трлн грн (около 15% ВВП), а государственный долг на конец 2027 года может составить более 12,3 трлн грн. Для сравнения, бюджет на 2026 год предусматривал около 5,2 трлн грн доходов, 6,4 трлн грн расходов и дефицит на уровне 1,25 трлн грн.
Поскольку собственные доходы покрывают лишь часть потребностей, фундаментом наполнения остается сотрудничество с международными партнерами и выполнение взятых обязательств.
Ключевым приоритетом бюджета остается оборона. Общие расходы на этот сектор составляют 4 трлн 885 млрд грн (43,8% ВВП), что на 517,9 млрд грн (+11,9%) больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.
Проект госбюджета 2027: возможные риски
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду, является не сбалансированным финансовым документом, а лишь декларацией желаемых расходов, не имеющих реальной основы для покрытия, заявил Фактам ICTV экономист и руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По словам эксперта, обсуждение социальных стандартов или повышение заработных плат в рамках поданного документа пока лишено смысла, поскольку у правительства нет четких ответов относительно источников покрытия заложенных расходов.
— Я вообще считаю, что этот документ, который сегодня сделало Министерство финансов, — это скорее очерки по поводу желаемых доходов и расходов, чем реально сбалансированный документ. Поэтому говорить о социальных стандартах, поднятии заработных плат и о том, что в принципе традиционно мы обсуждали, я считаю нецелесообразным. Потому что там главная проблема — нет источников, — подчеркнул Пендзин.
Экономист обратил внимание на сильный дисбаланс между собственными доходами государства и планируемыми расходами на 2027 год.
— Вы можете профинансировать что угодно только в том случае, когда у вас есть конкретный источник. У нас с вами 7,2 трлн грн – общий объем расходов. Просто ради любопытства: знаете, сколько Министерство финансов ожидает получить в виде налогов и сборов по экономике Украины с тех 7,2 трлн грн? Около 2,8 трлн. Все остальное – это заимствования, которые могут быть, а могут и нет, – обратил внимание он.
Пендзин утверждает, что львиная доля финансирования страны остается в полной зависимости от внешних факторов и международной помощи, что создает огромную дыру в бюджете.
— То есть из 7,2 трлн грн расходов, запланированных на 2027 год, доходами бюджета через налоги и сборы обеспечено всего 2,8 трлн грн. Все остальное: это “хочу — дам, хочу — не дам” от партнеров. Среди тех денег, о которых я сейчас говорю, стоят заимствования. Реально 1,6 трлн грн вообще непонятно, где брать, — считает он.
Госбюджет 2027: зависимость Украины от партнеров
Украина остается в высокой зависимости от международной финансовой поддержки, однако полагаться только на обещания партнеров в нынешней геополитической ситуации крайне рискованно, уверен экономист.
По словам Пендзина, динамика международной помощи уже в 2026 году демонстрирует значительный отрыв от заложенных в бюджете показателей.
— Чтобы не говорить о каких-либо гипотетических ситуациях, давайте рассмотрим конкретную ситуацию с 2026 года. В бюджете на 2026 год была заложена помощь партнеров ровно в $51 млрд. По состоянию на 1 сентября 2026 года, из $51 млрд Украина получила $19,9 млрд, несмотря на все договоренности, обещания и пожатые руки. Поэтому я и говорю: одно дело, когда у вас есть четкое понимание доходов, которые обеспечены налогами и сборами с вашей экономики. А другое дело — когда вам кто-то обещал. У Карпенко-Карого есть очень хорошая поговорка: обіцянка — цяцянка, а дурню — радість. Так давайте не будем делать из себя дураков, — подчеркнул Пендзин.
Экономист утверждает, что будущий политический календарь в странах-партнерах создает дополнительные угрозы стабильности выплат.
— И давайте мы будем четко понимать, что все эти договоренности — это вопрос чрезвычайно политизированный. Особенно если посмотреть, что весной 2027 года в Европе состоятся выборы президента Франции, где самые большие рейтинги у Марин Ле Пен, которая четко заявила, что считает нецелесообразным поддерживать Украину финансово. Также должны пройти как минимум трое выборов в Ландтагах Германии. Если там победит Альтернатива для Германии, Мерц уйдет в отставку. Также выборы в Румынии и Польше. Когда мы это оцениваем, то ответ на предварительные договоренности должен быть таким: они осуществляются относительно конкретных политических сил. Если политические силы уходят в оппозицию, то договоренности исчезают. И это тоже нужно понимать, – отметил экономист.
Пендзин обратил внимание на острую нехватку денег на военные нужды уже в текущем году и потенциальный перенос этого дефицита на следующий период.
— Но по состоянию на сегодня мы имеем ситуацию, когда в Украине, несмотря на те договоренности, не хватает $27 млрд на военно-технические нужды до конца этого года. Это то, о чем говорил президент. Если произойдет ситуация, что партнеры приблизят расходы на $27 млрд, рассчитанных на 2027 год, и предоставят их в этом году, то 2027 год останется открытым. То есть, не будет даже европейских источников. Пока я не понимаю, откуда будут деньги на расходы, которые мы запланировали, — сказал он.
Госбюджет 2027: рост цен и что будет с зарплатами
Проект государственного бюджета на 2027 год в нынешнем виде приведет к ускорению инфляции из-за повышения налогов, а заложенные в нем соцвыплаты и зарплаты бюджетникам слабореалистичны, заявил Пендзин.
По словам экономиста, новые налоговые изменения и решения регулятора уже сигнализируют о неизбежном росте потребительских цен в 2027 году.
— Повышение налогов будет сразу закладываться. Вы знаете: +1% НДС, увеличение акцизов. Это налоги на конечного потребителя. Они совершенно отчетливо увеличивают инфляцию. А с какой стати НБУ увеличил вдруг учетную ставку? Потому что он ожидает инфляционных процессов. То есть инфляция закладывается, – отметил Пендзин.
Обещанные повышение выплат врачам и учителям экономист называет сомнительными, отмечая риски возврата к денежной эмиссии в случае нехватки реальных поступлений.
— Я вообще считаю, что все цифры, которые мы читаем в государственном бюджете, слабореалистичны. Чтобы вы просто понимали: когда не будет ни одного источника, остается один — печать денег. В условиях печатания денег (а у нас был последний прецедент в 2022 году, когда было напечатано 400 млрд грн всего лишь, а нам сейчас триллиона не хватает) у нас тогда курс гривны упал с 25 до 37 грн за доллар, а инфляция взлетела до 27%. Поэтому мне не хочется рассматривать этот худший сценарий, потому что он губителен для доходов украинцев и экономики Украины, — предостерег он.
Госбюджет 2027: что будет с пенсиями для украинцев
Руководитель Экономического дискуссионного клуба обратил внимание на катастрофическое состояние покупательной способности самых уязвимых слоев населения, среди которых — украинские пенсионеры.
— О какой покупательной способности пенсионера можно говорить, когда минимальная пенсия ожидается в 2027 году на уровне 3,5 тыс. грн в месяц? Вы представляете себе технически, как прожить условно на 120 грн в день? Со всеми лекарствами, коммунальными расходами, энергоносителями и продовольствием? – спросил Пендзин.
Завершая анализ, экономист отметил бессодержательность дискуссий вокруг расходов при отсутствии реальных доходов. По его мнению, поданный в Раду документ пока отдален от экономических реалий.
– Единственный момент нужно понимать. Итоговый вывод: тот документ, который представлен в Верховную Раду, я сбалансированным бюджетом не считаю. И как следствие – дискутировать о целесообразности тех или иных расходов – это все равно, что толочь воду в ступе, – подытожил Пендзин.
Принятие госбюджета 2027: ключевые даты
После официальной презентации проекта государственного бюджета на 2027 год в сессионном зале Верховной Рады начнется длительный парламентский процесс рассмотрения и разработки.
До 1 октября народные депутаты и парламентские комитеты подадут свои предложения и поправки к проекту. Параллельно свою экспертизу документа проводит Счетная палата.
До 15 октября бюджетный комитет Рады должен проработать все полученные замечания и подготовить заключение. Не позднее 20 октября состоится рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении.
Максимум 20 ноября по регламенту должно завершиться рассмотрение документа во втором чтении. Окончательное принятие главного финансового документа Украины на 2027 год должно состояться до декабря.