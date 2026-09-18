Проект госбюджета 2027: зависимость от помощи других стран, какие риски и что будет с ценами

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2027 год. Главный финансовый документ страны на 2027 год предусматривает расходы в размере более 7,2 трлн грн. Собственные доходы государства покроют лишь 2,8 трлн грн, что образует гигантский дефицит и делает бюджет полностью зависимым от международной помощи.

Факты ICTV проанализировали главные риски госбюджета 2027, угрожает ли стране печать денег, что произойдет с зарплатами и пенсиями, а также как рост цен и инфляция повлияют на кошельки украинцев.

Проект госбюджета 2027: главные приоритеты и расходы

Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает доходы бюджета на уровне более 5,6 трлн грн, тогда как расходы превысят 7,2 трлн.

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Дефицит госбюджета составит более 1,6 трлн грн (около 15% ВВП), а государственный долг на конец 2027 года может составить более 12,3 трлн грн. Для сравнения, бюджет на 2026 год предусматривал около 5,2 трлн грн доходов, 6,4 трлн грн расходов и дефицит на уровне 1,25 трлн грн.

Поскольку собственные доходы покрывают лишь часть потребностей, фундаментом наполнения остается сотрудничество с международными партнерами и выполнение взятых обязательств.

Ключевым приоритетом бюджета остается оборона. Общие расходы на этот сектор составляют 4 трлн 885 млрд грн (43,8% ВВП), что на 517,9 млрд грн (+11,9%) больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Проект госбюджета 2027: возможные риски

Проект государственного бюджета Украины на 2027 год, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду, является не сбалансированным финансовым документом, а лишь декларацией желаемых расходов, не имеющих реальной основы для покрытия, заявил Фактам ICTV экономист и руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, обсуждение социальных стандартов или повышение заработных плат в рамках поданного документа пока лишено смысла, поскольку у правительства нет четких ответов относительно источников покрытия заложенных расходов.

— Я вообще считаю, что этот документ, который сегодня сделало Министерство финансов, — это скорее очерки по поводу желаемых доходов и расходов, чем реально сбалансированный документ. Поэтому говорить о социальных стандартах, поднятии заработных плат и о том, что в принципе традиционно мы обсуждали, я считаю нецелесообразным. Потому что там главная проблема — нет источников, — подчеркнул Пендзин.

Экономист обратил внимание на сильный дисбаланс между собственными доходами государства и планируемыми расходами на 2027 год.

— Вы можете профинансировать что угодно только в том случае, когда у вас есть конкретный источник. У нас с вами 7,2 трлн грн – общий объем расходов. Просто ради любопытства: знаете, сколько Министерство финансов ожидает получить в виде налогов и сборов по экономике Украины с тех 7,2 трлн грн? Около 2,8 трлн. Все остальное – это заимствования, которые могут быть, а могут и нет, – обратил внимание он.

Пендзин утверждает, что львиная доля финансирования страны остается в полной зависимости от внешних факторов и международной помощи, что создает огромную дыру в бюджете.

— То есть из 7,2 трлн грн расходов, запланированных на 2027 год, доходами бюджета через налоги и сборы обеспечено всего 2,8 трлн грн. Все остальное: это “хочу — дам, хочу — не дам” от партнеров. Среди тех денег, о которых я сейчас говорю, стоят заимствования. Реально 1,6 трлн грн вообще непонятно, где брать, — считает он.

Госбюджет 2027: зависимость Украины от партнеров

Украина остается в высокой зависимости от международной финансовой поддержки, однако полагаться только на обещания партнеров в нынешней геополитической ситуации крайне рискованно, уверен экономист.

По словам Пендзина, динамика международной помощи уже в 2026 году демонстрирует значительный отрыв от заложенных в бюджете показателей.