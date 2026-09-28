В Германии заговорили о возможной помощи Украине с идентификацией украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в стране. Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что немецкие власти готовы помочь Украине получить соответствующие данные. Речь идет, в частности, об информации из баз данных о социальных выплатах и видах на жительство.

После этого заявления возник вопрос: может ли обмен данными между Германией и Украиной привести к возвращению мужчин мобилизационного возраста в Украину и как именно это может происходить.

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Будет ли принудительное возвращение мужчин из Германии

На фоне резонанса вокруг возможного принудительного возвращения украинцев уже высказались некоторые правоведы. Адвокаты Юрий Демченко и Ярослав Куц по-разному оценивают дальнейшее развитие событий. Демченко обращает внимание на действующие юридические ограничения, тогда как Куц описывает возможный алгоритм действий украинской стороны, если такой обмен информацией действительно заработает.

Член Ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц объяснил в эфире Новини.Live, что передача информации об украинцах за границей может стать лишь первым этапом. По его словам, речь идет об украинских мужчинах в возрасте от 18 до 62 лет, которые находятся в Германии.

Возвращение мужчин из Германии: как может происходить

После того как Украина получит информацию об их месте проживания, дальше уже могут работать украинские государственные органы.

Куц обращает внимание на роль консульских учреждений. Именно через них, по его мнению, скорее всего, и будет происходить дальнейшая коммуникация с мужчинами, которые находятся за границей.

Сначала консульское учреждение может направить официальное уведомление о необходимости явиться в ТЦК. Если человек не отреагирует на первое уведомление, может быть направлено повторное. По словам Куца, дальше могут появиться другие механизмы воздействия.

Адвокат не исключает, что если такой механизм будет работать системно, для работы с украинцами за границей могут создать отдельные подразделения.

По его словам, они могли бы заниматься именно случаями, когда человек не реагирует на уведомления и не выполняет требования Украины.

Куц предполагает, что в таком случае речь будет идти уже не просто об информировании украинцев, а о комплексе мер, направленных на то, чтобы человек вернулся в Украину.

Он также оценивает весь возможный процесс как достаточно длительный — примерно от шести месяцев до года.

При этом адвокат обращает внимание, что в Европейском Союзе нет решения, которое просто позволяло бы возвращать в Украину людей, находящихся под временной защитой, только из-за того, что Украина проводит мобилизацию.

Возвращение мужчин из Германии: что стоит знать

Адвокат Юрий Демченко обращает внимание на другую сторону вопроса, а именно на защиту персональных данных и отсутствие готового механизма для принудительного возвращения.

По его словам, сама информация о том, что украинец живет в Германии, для Украины не является чем-то принципиально новым. Многие мужчины уже указывали иностранное место проживания во время обновления военно-учетных данных в Резерв+.

Поэтому, по мнению Демченко, сама передача Украине информации о месте проживания человека не означает, что с ним сразу что-то произойдет.

Другой вопрос — может ли Германия передавать такие персональные данные. Адвокат подчеркивает, что просто передать их по запросу другого государства нельзя. Для этого необходима соответствующая процедура с учетом законодательства о защите персональных данных.

Так же, по его словам, вопрос депортации украинских мужчин из-за невыполнения воинской обязанности сейчас не стоит.

Возможно ли принудительное возвращение мужчин мобилизационного возраста из Германии в Украину

Демченко объясняет, что мобилизация в Украине действует на территории Украины. Германия не может просто применить украинские правила мобилизации к человеку, который находится на ее территории.

Он также отмечает, что действующие международные договоренности между Украиной и Германией не предусматривают простой передачи человека Украине из-за невыполнения им воинской обязанности.

Теоретически ситуация может измениться, но для этого, по оценке адвоката, придется менять европейское и немецкое законодательство, а также заключать соответствующие соглашения.

Именно поэтому Демченко считает, что быстрого механизма принудительного возвращения украинских мужчин из Германии ожидать не стоит. Он говорит о значительно более длительном процессе — ориентировочно два-три года, если для этого действительно начнут менять законодательство.

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