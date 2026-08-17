Сколько украинцев находится в Германии в 2026 году: актуальные данные
С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины большое количество украинских беженцев уехало в Германию.
Сколько украинских беженцев приняла Германия и сколько в стране находится в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.
Сколько украинцев находится в Германии в 2026 году
По состоянию на 30 июня 2026 года в Германии 1 286 230 человек имели статус временной защиты. Это 29,2% всех получателей такого статуса в ЕС.
То есть практически каждый третий украинец с временной защитой в Евросоюзе находится именно в Германии.
За месяц количество таких людей в стране выросло еще на 2960 человек. Германия была среди трех стран ЕС с наибольшим приростом в июне, ведь больше людей прибавилось только в Италии и Чехии.
Какое количество украинских беженцев приняла Германия
Если смотреть на статистику Евростата в течение 2026 года, количество украинцев с временной защитой в Германии постепенно увеличивалось. В конце января там было 1 260 230 человек, в феврале – 1 267 475, в апреле – 1 279 660, в мае – 1 283 270, а в конце июня показатель достиг 1 286 230.
Следовательно, за первые шесть месяцев года количество людей с временной защитой в Германии выросло примерно на 26 тыс.
Следует уточнить, что эти данные показывают именно количество людей со статусом временной защиты, а не всех граждан Украины, проживающих в Германии.
Кто составляет большинство среди украинцев в ЕС
Евростат также обнародовал общую структуру получателей временной защиты. Более 98,5% из них – граждане Украины.
Взрослые женщины составляют 43,4%, взрослые мужчины – 27%, а несовершеннолетние – 29,6%.
Всего на конец июня 2026 года в странах ЕС временная защита имела 4,41 млн человек, выехавших из Украины. За месяц это количество увеличилось на 24 380 человек.
Итак, Германия остается страной, которая приняла больше украинцев с временной защитой в Евросоюзе. Причем в течение первой половины 2026 года количество таких людей там не сокращалось, а постепенно росло.