С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины большое количество украинских беженцев уехало в Германию.

Сколько украинских беженцев приняла Германия и сколько в стране находится в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Сколько украинцев находится в Германии в 2026 году

По состоянию на 30 июня 2026 года в Германии 1 286 230 человек имели статус временной защиты. Это 29,2% всех получателей такого статуса в ЕС.

Сейчас смотрят

То есть практически каждый третий украинец с временной защитой в Евросоюзе находится именно в Германии.

За месяц количество таких людей в стране выросло еще на 2960 человек. Германия была среди трех стран ЕС с наибольшим приростом в июне, ведь больше людей прибавилось только в Италии и Чехии.

Какое количество украинских беженцев приняла Германия

Если смотреть на статистику Евростата в течение 2026 года, количество украинцев с временной защитой в Германии постепенно увеличивалось. В конце января там было 1 260 230 человек, в феврале – 1 267 475, в апреле – 1 279 660, в мае – 1 283 270, а в конце июня показатель достиг 1 286 230.

Следовательно, за первые шесть месяцев года количество людей с временной защитой в Германии выросло примерно на 26 тыс.

Следует уточнить, что эти данные показывают именно количество людей со статусом временной защиты, а не всех граждан Украины, проживающих в Германии.

Кто составляет большинство среди украинцев в ЕС

Евростат также обнародовал общую структуру получателей временной защиты. Более 98,5% из них – граждане Украины.

Взрослые женщины составляют 43,4%, взрослые мужчины – 27%, а несовершеннолетние – 29,6%.

Всего на конец июня 2026 года в странах ЕС временная защита имела 4,41 млн человек, выехавших из Украины. За месяц это количество увеличилось на 24 380 человек.

Итак, Германия остается страной, которая приняла больше украинцев с временной защитой в Евросоюзе. Причем в течение первой половины 2026 года количество таких людей там не сокращалось, а постепенно росло.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.