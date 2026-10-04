15 соглашений и новый пакет помощи на €1,3 млрд: Зеленский о результате встречи с Мерцом в Киеве
- Владимир Зеленский сообщил о новом комплексном пакете поддержки Украины от Германии более чем на €1,3 млрд после встречи с канцлером Фридрихом Мерцом в Киеве.
- В то же время глава нашего государства рассказал, что будет включать пакет помощи.
- В целом Украина и Германия договорились о 15 соглашениях и документах.
Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете поддержки Украины от Германии на сумму свыше €1,3 млрд. Договоренности достигнуты во время встречи с канцлером Фридрихом Мерцом.
Зеленский о результатах встречи с Мерцом
Глава государства сообщил в Telegram, что пакет является комплексным и предусматривает как вооружение, необходимое Украине уже сейчас, так и помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.
Отдельное внимание стороны уделили усилению противовоздушной обороны, потребность в которой остается ключевой.
В целом Украина и Германия договорились о 15 соглашениях и документах. Большинство из них касаются сотрудничества в сфере безопасности, совместного производства, закупок для нужд Украины, заказов для немецкой оборонной промышленности и реализации совместных проектов в Украине.
Зеленский отметил, что общая сумма договоренностей превышает €8,5 млрд. Кроме того, стороны подписали отдельное соглашение, которое должно расширить возможности Украины и Германии в совместном противодействии беспилотникам.
Президент поблагодарил Мерца, Германию и европейских партнеров за поддержку Украины.
Напомним, что 4 октября в украинскую столицу прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с министром экономики Екатериной Райхе и представителями оборонного и энергетического бизнеса.