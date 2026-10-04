Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете поддержки Украины от Германии на сумму свыше €1,3 млрд. Договоренности достигнуты во время встречи с канцлером Фридрихом Мерцом.

Зеленский о результатах встречи с Мерцом

Глава государства сообщил в Telegram, что пакет является комплексным и предусматривает как вооружение, необходимое Украине уже сейчас, так и помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

Отдельное внимание стороны уделили усилению противовоздушной обороны, потребность в которой остается ключевой.

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В целом Украина и Германия договорились о 15 соглашениях и документах. Большинство из них касаются сотрудничества в сфере безопасности, совместного производства, закупок для нужд Украины, заказов для немецкой оборонной промышленности и реализации совместных проектов в Украине.

Зеленский отметил, что общая сумма договоренностей превышает €8,5 млрд. Кроме того, стороны подписали отдельное соглашение, которое должно расширить возможности Украины и Германии в совместном противодействии беспилотникам.

Президент поблагодарил Мерца, Германию и европейских партнеров за поддержку Украины.

Напомним, что 4 октября в украинскую столицу прибыл канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с министром экономики Екатериной Райхе и представителями оборонного и энергетического бизнеса.

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