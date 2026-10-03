В Киеве уже со следующей недели планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. В долгосрочной перспективе власти рассматривают и вариант сооружения туннеля под рекой.

Об этом в интервью Суспільному сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Строительство резервных переправ через Днепр: что известно

По словам министра, сейчас основное внимание ведомства сосредоточено на усилении мостовой инфраструктуры Киева и ее защите от российских атак. Это должно повысить устойчивость конструкций к возможным ударам.

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Калашник отметил, что для быстрого обеспечения сообщения между левым и правым берегами столицы в случае повреждения мостов планируют использовать насыпные дамбы с понтонными переправами. Это позволит сохранить возможность движения через Днепр.

— Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом критичности. Город этим самостоятельно не занимался, поэтому сейчас принято решение этим заняться министерству, Агентству восстановления, военным вместе со столичной властью, — рассказал Калашник.

Министр уточнил, что сооружение таких переправ может занять до трех месяцев. Они должны обеспечить как минимум половину пропускной способности нынешних мостов.

— Сейчас продолжаются подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы процент проходимости был максимальным. У нас в среднем около 600 тыс. автомобилей мосты между левым и правым берегами в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены соответствующие локации, где будет начато строительство, — сказал Калашник.

По его словам, места для строительства уже определены. Резервные переправы планируют создавать не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Речь идет не только о переправах через Днепр.

В министерстве рассматривают и альтернативные решения. Среди них — быстро возводимые бетонные конструкции и в перспективе туннель под Днепром.

Стоимость таких проектов может составлять десятки миллиардов гривен, поэтому их реализация возможна только при финансовой поддержке международных партнеров.

Главной задачей остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого, как добавил министр, “задействовано максимальное количество техники”.

Напомним, 1 октября российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве — в 12:41 и 21:50. Первые два попадания БпЛА произошли возле опорной части моста.

После второй атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

Утром 2 октября российский дрон попал в Южный мост. Движение транспорта ограничили на нескольких столичных мостах между правым и левым берегами. В Киеве образовались большие пробки. Еще одно попадание зафиксировали в 17:50.

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