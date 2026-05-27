Станом на 2026 рік питання бронювання військовозобов’язаних залишається одним із найбільш чутливих як для бізнесу, так і для працівників.

Ми розпитали юристку АО Reliance Мавілє Вілімовську, хто може втратити бронь у 2026 році та за яких умов.

З кого можуть зняти бронювання у 2026 році

Навколо теми існує багато чуток та неофіційної інформації, однак важливо розмежовувати суспільні дискусії та чинні нормативні правила.

Правчиня розповіла, що останні зміни, ухвалені Кабінетом Міністрів України у травні 2026 року, фактично посилили вимоги до підприємств, які претендують на статус критично важливих, а також до працівників, яких можна забронювати.



– Бронювання не є безумовною та постійною гарантією від мобілізації. Відстрочка діє лише за наявності визначених законом підстав і може бути скасована у разі втрати підприємством статусу критично важливого, невідповідності встановленим критеріям або припинення трудових відносин із працівником, – розповіла юристка.



У 2026 році держава фактично посилила контроль за підприємствами, які здійснюють бронювання працівників. Однією з ключових змін стало підвищення вимог до рівня заробітної плати.

Якщо раніше широко застосовувався орієнтир у 20 тис. грн, то після останніх урядових змін для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівників рівень зарплати має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — наразі це понад 25 тис. грн.



Ба більше, підприємства повинні підтверджувати свою реальну критичну роль для економіки, оборони або забезпечення життєдіяльності населення.

Сам факт ведення господарської діяльності більше не гарантує можливості бронювання. Уряд прямо заявляє про боротьбу зі зловживаннями та фіктивним отриманням статусу критично важливих підприємств.



З кого знімуть бронь у 2026: що змінилося у бронюванні сумісників

Окремо варто звернути увагу й на питання офіційного працевлаштування. Станом на 2026 рік підхід держави полягає в тому, що бронювання має надаватися працівнику саме за основним місцем роботи, де він фактично виконує критично важливі функції.

Тобто йдеться не про формальне сумісництво чи “додаткове” працевлаштування для отримання відстрочки, а про реальну основну зайнятість на підприємстві.

– Саме тому особи, які працюють за сумісництвом або мають формальне працевлаштування без фактичного виконання критичних обов’язків, перебувають у зоні підвищеного ризику втрати бронювання або відмови у його наданні, – попередила Мавілє Вілімовська.

З кого знімуть бронювання у 2026 році: хто у групі ризику

Відтак у 2026 році ризик втрати бронювання насамперед стосується:

працівників підприємств, які не підтвердять статус критично важливих;

осіб із формальним працевлаштуванням без фактичного виконання критичних функцій;

працівників, які оформлені за сумісництвом виключно для отримання бронювання;

працівників компаній, які не відповідають оновленим вимогам щодо рівня заробітної плати;

осіб, щодо яких виявлено порушення військового обліку або недостовірні дані;

працівників, які звільняються або переводяться на інші посади.



Також варто розуміти, що бронювання не поширюється автоматично на всіх працівників підприємства. У більшості випадків діють квоти, а роботодавець повинен обґрунтовувати необхідність бронювання конкретного працівника.

Окремі винятки встановлені для підприємств оборонно-промислового комплексу, енергетики, критичної інфраструктури та деяких інших сфер.

На практиці 2026 рік показує тенденцію до поступового звуження можливостей для формального або масового бронювання. Держава намагається залишити цей механізм лише для тих підприємств і працівників, які дійсно забезпечують критичні потреби країни в умовах воєнного стану.

Тому сьогодні роботодавцям важливо не орієнтуватися на чутки чи неофіційні “схеми”, а регулярно перевіряти відповідність підприємства чинним критеріям, своєчасно оновлювати документи та контролювати дотримання вимог щодо військового обліку, основного місця роботи працівника та рівня оплати праці.

Хто втратить бронь у 2026 році: яких медиків можуть позбавити відстрочки

Окремо у 2026 році варто звернути увагу на ситуацію із бронюванням медичних працівників, адже саме у цій сфері останнім часом відбуваються найбільш дискусійні зміни.

Попри те, що після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року № 36 для медиків фактично було запроваджено механізм 100% бронювання, Міністерство оборони України вже офіційно підтвердило можливість адресного розбронювання окремих спеціалістів.

Йдеться не про масове скасування броні для всіх медичних працівників, а про вибіркове залучення тих фахівців, яких сьогодні гостро потребують підрозділи Медичних сил ЗСУ.

За інформацією Міноборони, до Міністерства охорони здоров’я був направлений відповідний запит щодо окремих категорій медиків, які мають військово-облікові спеціальності та можуть бути необхідними для доукомплектування медичних підрозділів, зокрема у Сухопутних військах.

Передусім мова йде про фельдшерів, санітарних інструкторів, медичних сестер і братів, а також лікарів окремих спеціальностей, зокрема сімейних лікарів, які мають відповідну військову підготовку.

У Міністерстві оборони пояснюють таку ініціативу тривалим дефіцитом медичних кадрів у військових частинах та необхідністю забезпечення належної медичної допомоги військовослужбовцям.

Рішення про можливе розбронювання не буде автоматичним або загальним для всіх медиків. Визначення конкретних фахівців планується здійснювати спільно Міністерством охорони здоров’я та регіональними департаментами охорони здоров’я, з урахуванням реальної потреби як цивільної системи охорони здоров’я, так і сектору оборони.

