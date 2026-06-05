Кабінет Міністрів України 30 травня 2026 року ухвалив рішення, яке суттєво оновлює підхід до бронювання військовозобов’язаних.

Уряд заявляє, що мета змін — зробити систему більш прозорою та захищеною від зловживань, водночас зберігши баланс між оборонними потребами держави та функціонуванням економіки.

Йдеться про підприємства, установи й організації, які мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення країни в умовах воєнного стану.

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Про нові критерії підтвердження критичності підприємства та що пропонують в уряді, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про нові правила підтвердження критичності підприємства

Одним із ключових рішень є повний перегляд критеріїв, за якими підприємства визнаються критично важливими.

До 10 червня всі міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають оновити власні критерії критичності за погодженням із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Термін підтвердження критичності підприємства у 2026 році

Рішення про надання статусу критично важливих, які вже діють на момент набрання чинності новими змінами, залишаються чинними до завершення строку їх дії, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Після перегляду критеріїв критичності запускається наступний етап — перевірка підприємств, які вже мають відповідний статус. До 1 липня органи влади повинні проаналізувати, чи відповідають вони новим вимогам.

Якщо ж критерій, на підставі якого підприємство отримало статус, буде змінений або виключений, статус критично важливого може бути переглянутий або скасований.

У такому випадку кожна компанія повинна буде довести, що її діяльність є критично важливою для економіки, оборони або життєзабезпечення населення.

Правила підтвердження критичності підприємства: новий поріг для бронювання

Окремо уряд посилив вимоги до рівня заробітної плати, який впливає як на підтвердження критичності підприємства, так і на можливість бронювання працівників.

Встановлено, що середня нарахована заробітна плата має становити не менше трьох мінімальних зарплат — це 25 941 грн.

Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, діє знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, тобто 21 618 грн.

Окремо підкреслюється, що йдеться саме про нараховану зарплату, тобто до сплати податків.

Облік працівників за сумісництвом: одна людина — одна квота

Змінюється і механізм врахування працівників у квоті бронювання. Тепер військовозобов’язаний, який працює за сумісництвом або має кілька місць роботи, враховується лише один раз — за одним підприємством.

Це правило також стосується працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав. Мета нововведення — унеможливити ситуації, коли одна особа одночасно збільшує квоту бронювання на кількох підприємствах.

Підтвердження статусу критичності та перехідний період

Після оновлення критеріїв критичності підприємства у 2026 році, усі підприємства, які вже мають статус критично важливих, повинні його підтвердити.

Водночас чинні рішення про критичність не скасовуються автоматично. Для бізнесу передбачено перехідний період: статус залишається чинним станом на 2 червня 2026 року і діє до завершення встановленого строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

У цей же період зберігається і чинне бронювання працівників критично важливих підприємств.

Скасування зайвого бронювання та обов’язки роботодавців

Окрему увагу уряд приділив контролю за кількістю заброньованих працівників. Якщо підприємство перевищує встановлену квоту, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати заяву про анулювання надлишкового бронювання через портал Дія.

Перелік документів для підтвердження критичності підприємства зазначений у постанові №76. Перш за все подається заява (лист-звернення), адресована профільному міністерству або відповідній обласній військовій адміністрації (ОВА).

Далі додається довідка про середній рівень заробітної плати, яка повинна відповідати державному нормативу — зокрема встановленому співвідношенню до мінімальної заробітної плати.

Обов’язковою є також податкова звітність (витяг або квитанції за останній звітний період), що підтверджує відсутність податкової заборгованості та боргів зі сплати ЄСВ.

Окремо подається довідка про кількість військовозобов’язаних працівників, де зазначається загальна чисельність персоналу та перелік осіб, які підлягають бронюванню.

Додаткові документи залежно від виду діяльності

Залежно від того, за яким саме критерієм підприємство претендує на статус, пакет документів розширюється.

Для підприємств оборонної сфери потрібно надати завірені копії контрактів (додатки 1, 2 або 3), погоджені з державним замовником або головним виконавцем оборонного замовлення.

Для стартапів та резидентів спеціальних режимів (зокрема Дія.City) додаються звіт про відповідність установленим вимогам і незалежний аудиторський висновок, який підтверджує ці дані.

Для отримувачів грантів необхідні копія грантового договору та банківська виписка, що підтверджує фактичне надходження коштів за цим грантом.

У Мінекономіки зазначають, що нові зміни не скасовують механізм бронювання як такий. Його логіка залишається незмінною — підтримка підприємств, які забезпечують функціонування держави, економіки та оборони.

Водночас наголошується, що кожне підприємство має підтвердити свою реальну критичну роль, а система має працювати без дублювання працівників у квотах та без штучного завищення статусів.

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