Російські війська суттєво нарощують використання реактивних безпілотників під час повітряних атак на територію України. Наразі їхня частка сягає близько 40%, однак у майбутньому цей показник може зрости до 80%, а швидкість таких безпілотників збільшитися.

Про це під час засідання Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко.

РФ хоче наростити реактивні дрони в атаках

За словами Черевашенка, тенденція до збільшення кількості реактивних дронів спостерігається від середини літа.

Зараз дивляться

— Починаючи з липня, кількість застосування реактивних дронів зросла. Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих безпілотників на території України. На окремих напрямках — до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони, — припустив він.

Крім збільшення кількості самих апаратів, очікується зростання їхніх швидкісних характеристик. На сьогодні реактивні безпілотники РФ розвивають швидкість близько 600 км/год.

Водночас у Повітряних силах прогнозують, що надалі Москва може модифікувати їх для досягнення швидкості 800–900 км/год.

Черевашенко уточнив, що запусків дронів із такою високою швидкістю поки що не фіксували, але військове командування готується до такого сценарію.

Протидія ППО та підготовка екіпажів перехоплювачів

Для протидії новій загрозі в Україні вже ведеться робота з виробниками реактивних дронів-перехоплювачів.

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ наголосив, що збиття таких швидкісних цілей вимагає від пілотів специфічних навичок та високої майстерності.

За його словами, виробникам безпілотних систем уже дали завдання розробити спеціалізовані тренажери-симулятори для якісного навчання екіпажів українських дронів-перехоплювачів.

Джерело : Суспільне

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