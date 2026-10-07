Верховная Рада пока рассматривает проект Государственного бюджета на 2027 год №16000, поэтому заложенные в нем социальные показатели еще могут измениться. Но в документе уже есть ориентир для будущих пенсионных выплат.

Факты ICTV выясняли, какой будет минимальная пенсия в 2027 году и почему повышение прожиточного минимума не означает одинаковую доплату для всех.

Минимальная пенсия в 2027 году: что заложено в проекте бюджета

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, на уровне 2 878 грн.

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Именно этот показатель используется как база для определения ряда государственных социальных гарантий. Для пенсий он также имеет значение.

В частности, согласно статье 28 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа определяется на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Получат ли пенсионеры дополнительно 283 грн

Разница между нынешним показателем и цифрой 2027 года составляет 283 грн, но автоматически добавлять эту сумму к нынешней пенсии нельзя.

Адвокат Мережі Права Дмитрий Корсун объяснил, что увеличение прожиточного минимума не работает по принципу: был один размер пенсии, а после повышения к нему просто добавляется вся разница между старым и новым показателем.

То есть если человек сейчас получает 3, 4 или 5 тыс. грн, это не означает, что рост прожиточного минимума на 283 грн увеличит его выплату именно на 283 грн.

Причина в том, что пенсия состоит из разных частей. Ее размер зависит от оснований назначения, страхового стажа, заработка и предусмотренных законом доплат, повышений и гарантий.

Изменение прожиточного минимума влияет только на те составляющие, для которых этот показатель является расчетной величиной.

Поэтому для одного пенсионера изменение базового показателя будет иметь непосредственное значение, а для другого размер выплаты будет определяться прежде всего другими показателями.

Как формируется размер пенсии

Чтобы понять, почему повышение прожиточного минимума не равно такой же надбавке к пенсии, стоит разделять понятия.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — это установленный государством социальный показатель. В проекте бюджета на 2027 год он составляет 2 878 грн.

Минимальная пенсия по возрасту — это уже пенсионная гарантия, размер которой в предусмотренных законом случаях привязан к этому прожиточному минимуму.

Фактическая пенсия конкретного человека — это его индивидуальная выплата, размер которой формируется по правилам пенсионного законодательства и может включать основной размер пенсии, доплаты, повышения и другие составляющие.

Таким образом, повышение минимальной пенсии в 2027 году в соответствии с проектом бюджета будет. Однако нельзя просто взять нынешнюю выплату и добавить к ней 10,9% или 283 грн.

Какой будет минимальная пенсия в 2027 году

Если Верховная Рада окончательно утвердит заложенные в проекте бюджета параметры, то прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составит 2 878 грн.

Но фактический размер выплаты конкретного пенсионера может быть выше. Кроме того, на пенсию влияют другие механизмы перерасчета.

Отдельно в бюджетных планах предусмотрена ежегодная индексация пенсий. В Бюджетной декларации на 2027–2029 годы учтены расходы на проведение ежегодной индексации пенсий.

После принятия закона станет понятно, какие социальные показатели окончательно будут действовать с 1 января 2027 года. А уже во время фактического перерасчета пенсий будет видно, как эти изменения отразятся на выплатах разных категорий пенсионеров.

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