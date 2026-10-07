Верховна Рада поки розглядає проєкт Державного бюджету на 2027 рік №16000, тому закладені в ньому соціальні показники ще можуть змінитися. Але у документі вже є орієнтир для майбутніх пенсійних виплат.

Факти ICTV дізнавалися, яка мінімальна пенсія буде у 2027 році та чому підвищення прожиткового мінімуму не означає однакової доплати для всіх.

Мінімальна пенсія у 2027 році: що закладено у проєкті бюджету

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, на рівні 2 878 грн.

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Саме цей показник використовується як база для визначення низки державних соціальних гарантій. Для пенсій він також має значення.

Зокрема, за статтею 28 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності необхідного страхового стажу визначається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Чи отримають пенсіонери додатково 283 грн

Різниця між нинішнім показником і цифрою 2027 року — 283 грн, але автоматично додавати цу суму нинішньої пенсії не можна.

Адвокат Мережі Права Дмитро Корсун пояснив, що збільшення прожиткового мінімуму не працює за принципом: був один розмір пенсії, а після підвищення до нього просто додається вся різниця між старим і новим показником.

Тобто якщо людина зараз отримує 3, 4 чи 5 тис. грн, це не означає, що зростання прожиткового мінімуму на 283 грн збільшить її виплату саме на 283 грн.

Причина в тому, що пенсія складається з різних частин. Її розмір залежить від підстав призначення, страхового стажу, заробітку та передбачених законом доплат, підвищень і гарантій.

Зміна прожиткового мінімуму впливає лише на ті складові, для яких цей показник є розрахунковою величиною.

Тому для одного пенсіонера зміна базового показника матиме безпосереднє значення, а для іншого розмір виплати визначатиметься насамперед іншими показниками.

Як формується розмір пенсії

Щоб зрозуміти, чому підвищення прожиткового мінімуму не дорівнює такій самій надбавці до пенсії, варто розділяти поняття.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — це встановлений державою соціальний показник. У проєкті бюджету на 2027 рік він становить 2 878 грн.

Мінімальна пенсія за віком — це вже пенсійна гарантія, розмір якої в передбачених законом випадках прив’язаний до цього прожиткового мінімуму.

Фактична пенсія конкретної людини — це її індивідуальна виплата, розмір якої формується за правилами пенсійного законодавства і може включати основний розмір пенсії, доплати, підвищення та інші складові.

Отже, підвищення мінімальної пенсії у 2027 році відповідно до проєкту бюджету буде. Проте не можна просто взяти нинішню виплату і додати до неї 10,9% або 283 грн.

Якою буде мінімальна пенсія у 2027 році

Якщо Верховна Рада остаточно затвердить закладені в проєкті бюджету параметри, то прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становитиме 2 878 грн.

Але фактичний розмір виплати конкретного пенсіонера може бути вищим. Крім того, на пенсію впливають інші механізми перерахунку.

Окремо у бюджетних планах передбачена щорічна індексація пенсій. У Бюджетній декларації на 2027-2029 роки враховані видатки на проведення щорічної індексації пенсій.

Після ухвалення закону стане зрозуміло, які соціальні показники остаточно діятимуть із 1 січня 2027 року. А вже під час фактичного перерахунку пенсій буде видно, як ці зміни позначаться на виплатах різних категорій пенсіонерів.

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