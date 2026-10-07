В Киев с официальным визитом прибыли 32 военных представителя стран-членов НАТО во главе с главой Военного комитета адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Делегация провела переговоры с руководством Генерального штаба и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Делегация Военного комитета НАТО приехала в Киев

Военные представители всех 32 государств-членов НАТО прибыли в Киев, чтобы получить самую свежую оценку ситуации на фронте непосредственно от главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ, а также обсудить дальнейшие пути поддержки Украины.

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Во время встречи стороны обсудили военные приоритеты Украины и ее уникальный боевой опыт, использование которого позволит усилить готовность самого НАТО к текущим и будущим угрозам.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что этот визит стал демонстрацией непоколебимой поддержки Украины и выполнением обещания, которое он дал главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому во время разговора в августе.

— После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. И хотя физически нас здесь не было, но Украина всегда оставалась в мыслях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях каждый день, — подчеркнул он.

Драгоне также напомнил, что Военный комитет НАТО прибыл в Киев после визита Североатлантического совета, посетившего украинскую столицу в июне.

— Мы здесь в полном составе и с четким сигналом: связь между НАТО и Украиной становится крепче. Перед лицом продолжающейся агрессии России против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы стоим с Украиной в защите суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа, — отметил он.

Военный комитет НАТО почтил память украинских бойцов

Во время пребывания в Киеве члены делегации Военного комитета НАТО отдали честь защитникам возле Стены памяти погибших за Украину. Они почтили всех украинских воинов, которые отдали жизнь или получили ранения.

Глава Военного комитета отдельно обратился к тем, кто пытается запугать страны попытками диверсий, кибератак и нарушениями воздушного пространства стран НАТО.

— Тем, кто считает, что совершением диверсий, кибератак и нарушением воздушного пространства стран НАТО удастся подорвать поддержку и решимость, я отвечу: вы терпите неудачу! Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает расти. Россия несет полную ответственность за такое опасное поведение, – утверждает он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что союзники должны быть готовы к дальнейшим враждебным действиям России против Организации Североатлантического договора, а единственным ответом на них должно стать дальнейшее усиление поддержки Украины.

Фото: Джузеппе Каво Драгоне

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