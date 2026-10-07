До Києва з офіційним візитом прибули 32 військові представники країн-членів НАТО на чолі з очільником Військового комітету адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Делегація провела переговори з керівництвом Генерального штабу та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Про це повідомив очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Делегація Військового комітету НАТО приїхала до Києва

Військові представники всіх 32 держав-членів НАТО прибули до Києва, щоб отримати найсвіжішу оцінку ситуації на фронті безпосередньо від головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ, а також обговорити подальші шляхи підтримки України.

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Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили військові пріоритети України та її унікальний бойовий досвід, використання якого дозволить посилити готовність самого НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне наголосив, що цей візит став демонстрацією непохитної підтримки України та виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому під час розмови в серпні.

— Після восьмирічної перерви Військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. І хоча фізично нас тут не було, але Україна завжди залишалася в думках, обговореннях, рішеннях і подальших діях щодня, — наголосив він.

Драгоне також нагадав, що Військовий комітет НАТО прибув до Києва після візиту Північноатлантичної ради, яка відвідала українську столицю в червні.

— Ми тут у повному складі та з чітким сигналом: зв’язок між НАТО та Україною стає міцнішим. Перед обличчям тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми стоїмо з Україною в захисті суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу, — зауважив він.

Військовий комітет НАТО вшанував пам’ять українських бійців

Під час перебування в Києві члени делегації Військового комітету НАТО віддали шану захисникам біля Стіни пам’яті загиблих за Україну. Вони вшанували всіх українських воїнів, які віддали життя або зазнали поранень.

Очільник Військового комітету окремо звернувся до тих, хто намагається залякати країни спробами диверсій, кібератак і порушеннями повітряного простору країн НАТО.

— Тим, хто вважає, що вчиненням диверсій, кібератак і порушенням повітряного простору країн НАТО вдасться підірвати підтримку та рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі! Підтримка України з боку НАТО продовжує зростати. Росія несе повну відповідальність за таку небезпечну поведінку, — стверджує він.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначав, що союзники мають бути готовими до подальших ворожих дій Росії проти Організації Північноатлантичного договору, а єдиною відповіддю на них має стати подальше посилення підтримки України.

Фото: Джузеппе Каво Драгоне

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