Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 8 октября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошлых суток произошло 185 боевых столкновений.
Противник нанес один ракетный удар и совершил 72 авиаудара с применением 156 управляемых авиабомб.
Кроме того, он задействовал для поражения 5 288 дронов-камикадзе и совершил 1 445 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
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Карта боевых действий в Украине на 8 октября 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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