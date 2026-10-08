Всего с начала прошлых суток произошло 185 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный удар и совершил 72 авиаудара с применением 156 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для поражения 5 288 дронов-камикадзе и совершил 1 445 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

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