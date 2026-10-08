Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 8 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару та здійснив 72 авіаційні удари із застосуванням 156 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 5 288 дронів-камікадзе та здійснив 1 445 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ
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Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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