Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару та здійснив 72 авіаційні удари із застосуванням 156 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5 288 дронів-камікадзе та здійснив 1 445 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

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Карта бойових дій в Україні на 8 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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