Жителів Києва попередили про екстрені відключення світла 8 жовтня.

Про запровадження екстрених відключень повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Відключення світла у Києві 8 жовтня: що відомо

У четвер, 8 жовтня, у Києві за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії.

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Як пояснили в ДТЕК, під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Це означає, що заздалегідь визначений час відсутності та відновлення електропостачання наразі не застосовується.

У компанії наголосили, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів через офіційний Telegram-канал.

Причини запровадження екстрених обмежень та орієнтовний час їх скасування в оприлюдненому повідомленні не уточнили.

Через проблеми з електропостачанням знизився тиск води на правому березі столиці.

Як повідомили в КМДА, через зниження напруги в електромережі виникли перебої з живленням окремих водопровідних об’єктів.

Зниження тиску води зафіксували в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках водопостачання може тимчасово зникнути повністю.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв. Стабільне водопостачання обіцяють відновити після нормалізації електроживлення водопровідних об’єктів.

Екстрені відключення світла на Київщині 8 жовтня

У Київській області 8 жовтня також запровадили екстрені відключення електроенергії.

За повідомленням ДТЕК, за рішенням Укренерго обмеження діють у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють.

Напередодні Укренерго попередило, що 8 жовтня в частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Зокрема, протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, передбачалися погодинні відключення для споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Для промисловості та бізнесу також мали діяти графіки обмеження потужності.

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