Экстренные отключения света введены в Киеве и области – ДТЭК
Вечером 7 октября в Киеве и области применены экстренные отключения света, графики не действуют.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве: что известно
— Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют, — говорится в сообщении.
Из-за частичного обесточивания водопроводных насосных станций на правом берегу Киева вечером 7 октября есть перебои с водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.
— Из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением, – добавил он.
Сейчас энергетики работают над восстановлением.
В среду после 19:00 Воздушные силы сообщили об обнаружении над Киевом российского реактивного дрона. После взрыва часть потребителей осталась без электроэнергии.
Напомним, 7 октября ближе к вечеру в Киеве прогремели взрывы. Обломки упали в Соломенском районе. Вспыхнули пожары в пятиэтажке и в частном жилом доме. Пострадали восемь человек.
Также зафиксировано падение обломков неподалеку от учебного заведения в Днепровском районе. Предварительно, пожара нет.
В Святошинском районе обломки упали на крышу административного здания. Произошло частичное разрушение крыши.