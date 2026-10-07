Вечером 7 октября в Киеве и области применены экстренные отключения света, графики не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве: что известно

— Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют, — говорится в сообщении.

Из-за частичного обесточивания водопроводных насосных станций на правом берегу Киева вечером 7 октября есть перебои с водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.

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— Из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением, – добавил он.

Сейчас энергетики работают над восстановлением.

В среду после 19:00 Воздушные силы сообщили об обнаружении над Киевом российского реактивного дрона. После взрыва часть потребителей осталась без электроэнергии.

Напомним, 7 октября ближе к вечеру в Киеве прогремели взрывы. Обломки упали в Соломенском районе. Вспыхнули пожары в пятиэтажке и в частном жилом доме. Пострадали восемь человек.

Также зафиксировано падение обломков неподалеку от учебного заведения в Днепровском районе. Предварительно, пожара нет.

В Святошинском районе обломки упали на крышу административного здания. Произошло частичное разрушение крыши.

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