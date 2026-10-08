В ночь на 8 октября на территории предприятия Саста в российском Сасово Рязанской области произошел пожар после атаки беспилотников. На этой же площадке расположен дата-центр Яндекса.

Факты ICTV выяснили, сколько дата-центров у Яндекса, где они расположены и каковы масштабы инфраструктуры компании.

Атака на дата-центр Яндекса 8 октября: что известно

После атаки беспилотников в Сасово вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода Саста, который производит оборудование для российской промышленности. По данным OSINT-канала ASTRA, место возгорания удалось определить по видеозаписям очевидцев. На этой территории расположен один из крупных объектов IT-инфраструктуры Яндекса.

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Впоследствии российская компания подтвердила, что дата-центр Яндекса в Сасово атаковали украинские беспилотники. В результате удара возник пожар, который повредил часть инфраструктуры. В Яндексе заявили, что информации о пострадавших нет.

Работу дата-центра после атаки полностью прекратили. Из-за этого часть сервисов, связанных с инфраструктурой компании, могла работать с перебоями.

Проблемы зафиксировали и в Yandex Cloud. В частности, речь шла о нарушении электроснабжения в зоне доступности. Сбой повлиял на работу вычислительных ресурсов, сетей, хранилищ и баз данных, а также Kubernetes, облачных сервисов, инструментов искусственного интеллекта, систем безопасности и мониторинга.

По данным Reuters, в Сасово размещены десятки тысяч серверов, а также два из трех суперкомпьютеров Яндекса на базе Nvidia A100. Их используют, в частности, для обучения модели YandexGPT.

Известно ли, сколько дата-центров у Яндекса

По актуальным данным Reuters, сейчас у Яндекса пять дата-центров. Такое же количество дата-центров Яндекса указано на странице Yandex Infrastructure. Там же указано около 150 тыс. серверов, три суперкомпьютера и объемы данных, которые измеряются эксабайтами.

География инфраструктуры этих центров менялась на протяжении разных лет.

Где расположены дата-центры Яндекса

В материалах за 2022 год отмечалось, что Яндекс имел пять дата-центров: четыре в России, в частности во Владимире, Сасово, Ивантеевке и Мытищах, и еще один в финском Мянтсяля.

Финский объект компания построила в 2014 году. Он использовался для работы с зарубежными рынками. Но в апреле 2022 года из-за санкционных ограничений и изменений в договоренностях с местным поставщиком электроэнергии дата-центр в Финляндии отключили от основной сети. Некоторое время его работу обеспечивали дизель-генераторы. После этого объект переименовали в Global DC.

Что известно о дата-центре Яндекса в Калуге

В 2023 году Яндекс построил новый дата-центр в Калуге. Компания назвала его крупнейшим среди своих российских ЦОД.

Дата-центр Яндекса в Калуге рассчитан на мощность 63 МВт. На его территории предусмотрено размещение более 3,8 тыс. серверных стоек. Объект обеспечивает работу сервисов компании, а также ресурсов облачной платформы Yandex Cloud.

Итак, сейчас дата-центры Яндекса расположены в таких населенных пунктах:

Владимир

Мытищи

Ивантеевка (Московская область)

Сасово

Калуга

Какая инфраструктура есть в дата-центрах Яндекса

По актуальной информации Yandex Infrastructure, компания имеет около 150 тыс. серверов и три собственных суперкомпьютера.

Суперкомпьютеры Яндекса используют для задач машинного обучения. Инфраструктура компании также включает системы хранения и обработки данных, сетевое оборудование, облачные сервисы и инструменты для работы с Kubernetes.

Поэтому выход из строя крупного дата-центра влияет не только на оборудование конкретной площадки, но и на работу отдельных облачных ресурсов.

По данным Reuters, ситуация с Сасово стала первым крупным ударом по российскому дата-центру в рамках нынешней войны. При этом основные потребительские сервисы Яндекса после инцидента продолжали работать, хотя отдельные российские онлайн-сервисы сообщали о технических проблемах.

8 октября 2026 года Яндекс ограничил отображение собственных дата-центров на Yandex Maps. Это произошло после атаки на ЦОД компании в Сасово.

На спутниковых снимках перестали быть доступны четкие изображения четырех объектов, а именно в Мытищах, Сасово, Калуге и Владимире. Кроме того, по адресам этих площадок сервис больше не идентифицирует их как дата-центры.

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