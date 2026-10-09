Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 9 жовтня: ЗСУ знищили ще 1710 окупантів, 3 танки та понад 1,7 тис. БпЛА
Втрати ворога на 9 жовтня 2026 року оприлюднив у своєму зведенні Генштаб ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували щонайменше 1 710 російських військових.
Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто на 1 689-ту добу, втрати РФ сягнули 1 млн 549 тис. осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 9 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;
- танків – 12 402 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од;
- артилерійських систем – 50 950 (+67) од;
- РСЗВ – 2 199 (+5) од;
- засобів ППО – 1 693 (+1) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757) од;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617) од;
- спеціальної техніки – 4 810 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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