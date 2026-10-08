В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине в пятницу, 9 октября.

Графики отключения света 9 октября

В Укрэнерго заявили, что 9 октября со светом будут не все потребители. Меры ограничения потребления электроэнергии вынуждены будут применяться в части регионов Украины.

Как и для кого будут действовать графики отключения света:

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00:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0.5 до 2 очередей)

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться в результате российских обстрелов.

Также в компании просят потреблять электроэнергию бережливо.

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