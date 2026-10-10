Представители украинской делегации, участвовавшие в переговорах с США, европейскими странами и НАТО в Майами, уже отправились домой.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

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По словам Литвина, украинские представители уже покинули место проведения переговоров и находятся в пути.

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— Группы уже едут домой, — заявил советник президента.

Он также прокомментировал информацию о досрочном завершении переговоров в Майами, которые изначально планировали проводить в течение двух дней.

Литвин объяснил, что второй день встреч не совсем отменили, поскольку переговоры первого дня длились дольше, чем предполагалось.

— Не то чтобы отменили, просто первый день оказался длиннее и с немного другим оттенком, — отметил он.

В то же время советник президента не уточнил, что именно он имел в виду, говоря о характере переговоров.

Дмитрия Литвина также спросили, планируют ли в ближайшее время созвать встречу коалиции желающих.

По его словам, на субботу, воскресенье и понедельник запланированы переговоры между партнерами.

Ранее стало известно, что переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО в Майами завершились раньше, чем планировалось.

При этом специальный представитель президента США Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

По его словам, стороны обсудили возможные пути деэскалации и прекращения войны в Украине.

Среди ключевых вопросов были подготовка к зимнему сезону, энергетическая устойчивость Украины, экспорт зерна и гарантии безопасности.

Особое внимание уделили долгосрочным договоренностям, которые должны укрепить безопасность Украины и Европы и предотвратить новые конфликты.