Представники української делегації, які брали участь у переговорах зі США, європейськими країнами та НАТО в Маямі, вже вирушили додому.

Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

Українська делегація повертається зі США: що відомо

За словами Литвина, українські представники вже залишили місце проведення переговорів і перебувають у дорозі.

Зараз дивляться

— Групи вже в дорозі додому, — заявив радник президента.

Він також прокоментував інформацію про дострокове завершення переговорів у Маямі, які спочатку планували проводити протягом двох днів.

Литвин пояснив, що другий день зустрічей не зовсім скасували, оскільки переговори першого дня тривали довше, ніж передбачалося.

— Не те щоб скасували, просто перший вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком, — зазначив він.

Водночас радник президента не уточнив, що саме мав на увазі, говорячи про характер переговорів.

Дмитра Литвина також запитали, чи планують найближчим часом скликати зустріч коаліції охочих.

За його словами, на суботу, неділю та понеділок заплановані розмови між партнерами.

Раніше стало відомо, що переговори представників України, США, європейських країн та НАТО в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося.

Водночас спеціальний представник президента США Стівен Віткофф назвав зустріч продуктивною.

За його словами, сторони обговорили можливі шляхи деескалації та припинення війни в Україні.

Серед ключових питань були підготовка до зимового сезону, енергетична стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки.

Окрему увагу приділили довгостроковим домовленостям, які мають зміцнити безпеку України та Європи й запобігти новим конфліктам.