В Майами завершились ранее планировавшиеся переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО. Второй день встреч отменили.

Об этом сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Что обсуждали на переговорах в Майами

— Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. На следующий день не будет, сообщают источники, — написал журналист.

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В то же время, специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что на встрече обсудили пути деэскалации и прекращения войны в Украине.

Участники рассмотрели широкий спектр вопросов, включая подготовку к зимнему сезону, обеспечение энергетической устойчивости Украины и экспорт зерна. Внимание также уделили гарантиям безопасности, долгосрочным договоренностям, которые должны укрепить безопасность Украины и Европы и предотвратить новые конфликты.

Кроме того, стороны обсудили поддержку послевоенного обновления Украины, ее экономического развития и европейской интеграции.

Что известно о дальнейших переговорах

Виткофф назвал обмен мнениями продуктивным и отметил, что встреча помогла определить вопросы для дальнейшей проработки накануне последующих переговоров США с Россией.

По его словам, участники встречи подтвердили готовность продолжать дипломатические усилия по достижению длительного мира, который обеспечит стабильность и усилит безопасность.

В то же время, в сообщении Виткоффа не объясняется, почему переговоры завершились досрочно и повлияло ли это на дальнейший график дипломатических контактов.

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