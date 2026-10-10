Переговоры Украины, США, Европы и НАТО в Майами завершились досрочно: что известно
- Участники переговоров в Майами обсудили энергетическую устойчивость Украины, экспорт зерна и гарантию безопасности.
- Стороны определили вопрос для дальнейшей проработки перед переговорами США с Россией.
В Майами завершились ранее планировавшиеся переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО. Второй день встреч отменили.
Об этом сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в соцсети X.
Что обсуждали на переговорах в Майами
— Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. На следующий день не будет, сообщают источники, — написал журналист.
В то же время, специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что на встрече обсудили пути деэскалации и прекращения войны в Украине.
Участники рассмотрели широкий спектр вопросов, включая подготовку к зимнему сезону, обеспечение энергетической устойчивости Украины и экспорт зерна. Внимание также уделили гарантиям безопасности, долгосрочным договоренностям, которые должны укрепить безопасность Украины и Европы и предотвратить новые конфликты.
Кроме того, стороны обсудили поддержку послевоенного обновления Украины, ее экономического развития и европейской интеграции.
Что известно о дальнейших переговорах
Виткофф назвал обмен мнениями продуктивным и отметил, что встреча помогла определить вопросы для дальнейшей проработки накануне последующих переговоров США с Россией.
По его словам, участники встречи подтвердили готовность продолжать дипломатические усилия по достижению длительного мира, который обеспечит стабильность и усилит безопасность.
В то же время, в сообщении Виткоффа не объясняется, почему переговоры завершились досрочно и повлияло ли это на дальнейший график дипломатических контактов.