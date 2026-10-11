Украина готова остановить удары по НПЗ, если Россия прекратит атаки на энергетику – Зеленский
- Украина готова прекратить удары по НПЗ РФ при прекращении российских атак на украинскую энергетику.
- Киев координирует новые пакеты помощи с Европой.
Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время, Киев продолжает переговоры с европейскими партнерами о новых пакетах оборонной помощи, в частности, по усилению противовоздушной обороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Атаки РФ на гражданскую и энергетическую инфраструктуру
По его словам, только в течение этой недели Россия выпустила по Украине около 1450 управляемых авиабомб, 75 ракет разных типов и более 1640 ударных беспилотников. Около 60% из них были реактивны.
Зеленский сообщил, что утром завершились спасательные работы в Запорожье, где российские управляемые авиабомбы убили 23 человека, среди которых четверо детей. Накануне российские войска нанесли удар по медучреждению в Харькове. Ночью под обстрелами очутились гражданская инфраструктура, жилые дома и энергетические объекты.
Также утром российские войска ударили по пятиэтажному жилому дому в Славянске. В результате атаки разрушен подъезд, под завалами ищут людей.
Украина координирует с партнерами новые пакеты помощи
На фоне российских атак Украина продолжает работу с европейскими странами по усилению обороноспособности. По словам президента, координация происходит практически каждый день на разных уровнях.
Основными приоритетами остаются дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы для боевой авиации.
— Фактически ежедневно на разных уровнях координируем и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего, ПВО и боеприпасами для боевой авиации, — подчеркнул глава государства.
Зеленский заявил, что Россия остается единственной причиной войны в Европе. По его словам, прекратить удары по энергетической инфраструктуре можно уже сейчас, однако кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к такому шагу.
По словам Зеленского, Украина готова приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Москва прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Президент подчеркнул, что любые шаги к деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.
Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе дальнейших ракетных ударов России в ближайшие дни.