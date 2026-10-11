Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время, Киев продолжает переговоры с европейскими партнерами о новых пакетах оборонной помощи, в частности, по усилению противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ на гражданскую и энергетическую инфраструктуру

По его словам, только в течение этой недели Россия выпустила по Украине около 1450 управляемых авиабомб, 75 ракет разных типов и более 1640 ударных беспилотников. Около 60% из них были реактивны.

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Зеленский сообщил, что утром завершились спасательные работы в Запорожье, где российские управляемые авиабомбы убили 23 человека, среди которых четверо детей. Накануне российские войска нанесли удар по медучреждению в Харькове. Ночью под обстрелами очутились гражданская инфраструктура, жилые дома и энергетические объекты.

Также утром российские войска ударили по пятиэтажному жилому дому в Славянске. В результате атаки разрушен подъезд, под завалами ищут людей.

Украина координирует с партнерами новые пакеты помощи

На фоне российских атак Украина продолжает работу с европейскими странами по усилению обороноспособности. По словам президента, координация происходит практически каждый день на разных уровнях.

Основными приоритетами остаются дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы для боевой авиации.

— Фактически ежедневно на разных уровнях координируем и работаем над дополнительными оборонными пакетами, прежде всего, ПВО и боеприпасами для боевой авиации, — подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что Россия остается единственной причиной войны в Европе. По его словам, прекратить удары по энергетической инфраструктуре можно уже сейчас, однако кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к такому шагу.

По словам Зеленского, Украина готова приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Москва прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что любые шаги к деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе дальнейших ракетных ударов России в ближайшие дни.

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