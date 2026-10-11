В 4 районах Киева пропали свет и вода в результате атаки РФ на энергообъект
- Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы в Украине при условии полного прекращения огня со стороны России на 60 дней.
- Он подчеркнул, что право избирать президента принадлежит украинскому народу.
В части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки днем в воскресенье.
Об этом сообщили в ДТЭК 11 октября.
Аварийные отключения света в четырех районах Киева
— Киев: в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки врага. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть питание, – говорится в сообщении.
В связи с перебоями в работе системы энергоснабжения временно без воды остаются потребители Соломенского, Голосеевского, частично Шевченковского и Святошинского районов.
— Специалисты контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения, – отметили в Киевводоканале.
В Укрэнерго уточнили, что российские войска атаковали энергетический объект в Киеве. В результате удара в нескольких районах столицы произошло масштабное обесточивание потребителей.
Оценить последствия поражения и начать аварийно-восстановительные работы энергетики смогут сразу после отбоя воздушной тревоги.
Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение обесточенных потребителей по резервным схемам.
— Просьба к жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Снижение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы”, – подчеркнули в Укрэнерго.
Напомним, в КГГА сообщили об усилении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Учитывая угрозу возникновения аварийных ситуаций, столичные власти призывают киевлян заблаговременно подготовить необходимые запасы, позаботиться о запасе воды как минимум на трое суток.