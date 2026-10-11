В части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов Киева ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки днем в воскресенье.

Об этом сообщили в ДТЭК 11 октября.

Аварийные отключения света в четырех районах Киева

— Киев: в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов зафиксированы аварийные отключения из-за атаки врага. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть питание, – говорится в сообщении.

В связи с перебоями в работе системы энергоснабжения временно без воды остаются потребители Соломенского, Голосеевского, частично Шевченковского и Святошинского районов.

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— Специалисты контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения, – отметили в Киевводоканале.

В Укрэнерго уточнили, что российские войска атаковали энергетический объект в Киеве. В результате удара в нескольких районах столицы произошло масштабное обесточивание потребителей.

Оценить последствия поражения и начать аварийно-восстановительные работы энергетики смогут сразу после отбоя воздушной тревоги.

Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение обесточенных потребителей по резервным схемам.

— Просьба к жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Снижение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы”, – подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, в КГГА сообщили об усилении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Учитывая угрозу возникновения аварийных ситуаций, столичные власти призывают киевлян заблаговременно подготовить необходимые запасы, позаботиться о запасе воды как минимум на трое суток.

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