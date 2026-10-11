У 4 районах Києва зникли світло та вода внаслідок атаки РФ на енергооб’єкт
У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку вдень у неділю.
Про це повідомили в ДТЕК 11 жовтня.
Аварійні відключення світла у чотирьох районах Києва
– Київ: в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів зафіксовані аварійні відключення через атаку ворога. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення, – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з перебоями в роботі системи енергопостачання тимчасово без води залишаються споживачі Солом’янського, Голосіївського, частково Шевченківського та Святошинського районів.
– Фахівці контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання, – зазначили в Київводоканалі.
В Укренерго уточнили, що російські війська атакували енергетичний об’єкт у Києві. Унаслідок удару в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення споживачів.
Оцінити наслідки ураження та розпочати аварійно-відновлювальні роботи енергетики зможуть одразу після відбою повітряної тривоги.
Наразі фахівці відновлюють електропостачання знеструмлених споживачів за резервними схемами.
– Прохання до жителів Києва, у яких зараз є електроенергія: будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на мережі дозволить швидше відновити стабільне енергопостачання у всіх районах столиці”, – наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, в КМДА повідомили про посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
З огляду на загрозу виникнення аварійних ситуацій столична влада закликає киян завчасно підготувати необхідні запаси, подбати про запас води щонайменше на три доби.