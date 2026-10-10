Интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины растет.

Из-за угрозы чрезвычайных ситуаций городские власти Киева рекомендуют жителям заранее позаботиться о самом необходимом, в частности, сделать запасы воды как минимум на три суток.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Киевлян призвали сделать запасы

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения для всех потребителей, а городские коммунальные службы пытаются вернуть водоснабжение в штатный режим.

Однако из-за роста интенсивности российских обстрелов жителям столицы рекомендуют подготовиться к возможным перебоям со светом и водой.

В первую очередь городские власти призывают запастись питьевой и технической водой.

На одного взрослого человека в сутки необходимо:

3 литра питьевой воды;

10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Запасов должно хватить как минимум на три суток. Таким образом, одному человеку рекомендуют запастись 9 литрами питьевой и 30–36 литрами технической воды.

В Киеве также есть 155 бюветных комплексов, которые могут работать от генераторов в случае отключений электричества.

Помимо запасов воды, киевлянам рекомендуют заранее зарядить повербанк и портативные зарядные станции.

Также городские власти советуют утеплить жилье: заклеить щели вокруг окон, проверить их внешнюю изоляцию и положить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

На случай отключений электричества стоит подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички и запасные батарейки.

Кроме того, жителей столицы призывают запастись продуктами длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления.

Особое внимание рекомендуют уделить безопасности при передвижении по улицам в темное время суток. Для этого стоит носить светоотражающие элементы на одежде, сумках или рюкзаках.

В КГВА также призвали киевлян следить за официальными сообщениями городских властей о ситуации в столице.