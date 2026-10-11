Зеленский заявил, что Украина поддерживает энергетическое перемирие
- Владимир Зеленский обсудил энергетическое перемирие, объявленное Дональдом Трампом, с Марком Карни, Александером Стуббом и Марком Рютте.
- Президент заявил, что Украина поддерживает прекращение огня и выступает за шаги по деэскалации.
Украина поддерживает объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Важно, чтобы в Кремле поступили так же.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 11 октября.
Украина поддерживает энергетическое перемирие
Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александером Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Они обсудили объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, которое предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.
– Только что говорил с Марком Карни, Алексом Стуббом и Марком Рютте. И мы обсудили энергетическое прекращение огня, которое объявил президент Трамп. Украина поддерживает прекращение огня, – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что важно получить согласие России на энергетическое перемирие. По его словам, Украина ожидает подробностей от американской стороны.
– С нашей, украинской стороны всегда полная поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира, – подчеркнул глава государства.
В воскресенье, 11 октября, Владимир Зеленский в комментарии изданию Axios заявил, что сообщение американского президента об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью.
Однако президент Украины заверил, что Киев согласится прекратить огонь, если на это согласится Москва.
– Объявление об энергетическом перемирии стало для меня новостью. Но если россияне соглашаются на перемирие, Украина также согласится, – сказал глава государства.
Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Россия пока не подтвердила достижение этой договоренности.