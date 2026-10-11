Украина поддерживает объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Важно, чтобы в Кремле поступили так же.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 11 октября.

Украина поддерживает энергетическое перемирие

Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александером Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Сейчас смотрят

Они обсудили объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие, которое предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

– Только что говорил с Марком Карни, Алексом Стуббом и Марком Рютте. И мы обсудили энергетическое прекращение огня, которое объявил президент Трамп. Украина поддерживает прекращение огня, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что важно получить согласие России на энергетическое перемирие. По его словам, Украина ожидает подробностей от американской стороны.

– С нашей, украинской стороны всегда полная поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира, – подчеркнул глава государства.

В воскресенье, 11 октября, Владимир Зеленский в комментарии изданию Axios заявил, что сообщение американского президента об энергетическом перемирии стало для него неожиданностью.

Однако президент Украины заверил, что Киев согласится прекратить огонь, если на это согласится Москва.

– Объявление об энергетическом перемирии стало для меня новостью. Но если россияне соглашаются на перемирие, Украина также согласится, – сказал глава государства.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Россия пока не подтвердила достижение этой договоренности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.