Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за открытие второго и третьего кластеров в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом глава государства заявил вечером 13 октября.

Зеленский об открытии двух переговорных кластеров

— Сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС, открыв кластеры 2 и 3. Спасибо Михолу Мартину, Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен и каждой стране – члену Евросоюза за поддержку, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто воюет за Украину и работает ради интересов государства, его европейского будущего и безопасности Европы.

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— Вместе мы – более сильная Европа. Важно, чтобы мы все продолжили эту динамику и открыли два последних кластера до конца года, чтобы все шесть переговорных кластеров были открыты. Украина этого заслуживает, — подчеркнул он.

Корецкий поблагодарил за приближение Украины к ЕС

Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил страны ЕС, Еврокомиссию и Ирландию за содействие в открытии переговоров с Украиной по двум новым кластерам.

Он отметил, что это решение приближает Украину к экономической интеграции с ЕС и началу предметных переговоров по 17 разделам европейского права.

— Это важный шаг к экономической интеграции Украины с ЕС и началу предметных переговоров по 17 разделам европейского права, – заявил премьер.

По его словам, Украина движется к полноценному участию в едином рынке ЕС, что предусматривает свободное движение товаров, услуг, капитала и работников.

Для достижения этой цели необходимо привести правила конкуренции, финансовую, налоговую и таможенную политику в соответствие с европейскими стандартами.

Работа охватывает развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, цифровой сферы, интеграцию в европейское научное и образовательное пространство.

— Полученные от ЕС бенчмарки по всем переговорным кластерам определяют наши следующие шаги к членству. Правительство утвердило Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС. Выполняем определенные задачи, не дожидаясь начала переговоров по остальным кластерам, – сказал он.

Корецкий сообщил, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия шести переговорных кластеров.

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