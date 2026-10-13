Мы сделали еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС — Зеленский
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за открытие второго и третьего кластеров в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом глава государства заявил вечером 13 октября.
Зеленский об открытии двух переговорных кластеров
— Сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС, открыв кластеры 2 и 3. Спасибо Михолу Мартину, Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен и каждой стране – члену Евросоюза за поддержку, — подчеркнул президент.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто воюет за Украину и работает ради интересов государства, его европейского будущего и безопасности Европы.
— Вместе мы – более сильная Европа. Важно, чтобы мы все продолжили эту динамику и открыли два последних кластера до конца года, чтобы все шесть переговорных кластеров были открыты. Украина этого заслуживает, — подчеркнул он.
Корецкий поблагодарил за приближение Украины к ЕС
Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил страны ЕС, Еврокомиссию и Ирландию за содействие в открытии переговоров с Украиной по двум новым кластерам.
Он отметил, что это решение приближает Украину к экономической интеграции с ЕС и началу предметных переговоров по 17 разделам европейского права.
— Это важный шаг к экономической интеграции Украины с ЕС и началу предметных переговоров по 17 разделам европейского права, – заявил премьер.
По его словам, Украина движется к полноценному участию в едином рынке ЕС, что предусматривает свободное движение товаров, услуг, капитала и работников.
Для достижения этой цели необходимо привести правила конкуренции, финансовую, налоговую и таможенную политику в соответствие с европейскими стандартами.
Работа охватывает развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, цифровой сферы, интеграцию в европейское научное и образовательное пространство.
— Полученные от ЕС бенчмарки по всем переговорным кластерам определяют наши следующие шаги к членству. Правительство утвердило Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС. Выполняем определенные задачи, не дожидаясь начала переговоров по остальным кластерам, – сказал он.
Корецкий сообщил, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия шести переговорных кластеров.