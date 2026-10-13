Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за відкриття другого та третього кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Про це глава держави заявив ввечері 13 жовтня.

Зеленський про відкриття двох переговорних кластерів

– Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до вступу в ЄС, відкривши кластери 2 і 3. Дякую Мікхолу Мартіну, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн і кожній країні – члену Євросоюзу за підтримку, – наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім, хто воює за Україну та працює задля інтересів держави, її європейського майбутнього і безпеки Європи.

Зараз дивляться

– Разом ми – сильніша Європа. Важливо, щоб ми всі продовжили цю динаміку й відкрили два останні кластери до кінця року, щоб усі шість переговорних кластерів були відкриті. Україна на це заслуговує, – наголосив він.

Корецький подякував за наближення України до ЄС

Прем’єр-міністр Сергій Корецький подякував країнам ЄЄ, Єврокомісії та Ірландії за сприяння у відкритті переговорів з Україною за двома новими кластерами.

Він зазначив, що це рішення наближає Україну до економічної інтеграції з ЄС і початку предметних переговорів за 17 розділами європейського права.

– Це важливий крок до економічної інтеграції України з ЄС та початку предметних переговорів за 17 розділами європейського права, – заявив прем’єр.

За його словами, Україна рухається до повноцінної участі в єдиному ринку ЄС, що передбачає вільний рух товарів, послуг, капіталу та працівників.

Для досягнення цієї мети необхідно привести правила конкуренції, фінансову, податкову й митну політику у відповідність до європейських стандартів.

Робота охоплює розвиток промисловості, малого та середнього бізнесу, цифрової сфери, інтеграцію до європейського наукового й освітнього простору.

– Отримані від ЄС бенчмарки за всіма переговорними кластерами визначають наші наступні кроки до членства. Уряд затвердив Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС. Виконуємо визначені завдання, не чекаючи початку переговорів за рештою кластерів, – сказав він.

Корецький повідомив, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття шести переговорних кластерів.

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