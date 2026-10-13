Украина и Евросоюз официально открыли второй и третий переговорные кластеры по членству.

Об этом 13 октября объявил государственный министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Берн, которая председательствует в ЕС.

ЕС открыл два кластера для вступления Украины

Томас Берн подчеркнул, что место Украины — в нашей семье Европейского Союза. Во время четвертой межправительственной конференции по вступлению Украины Совет ЕС открыл Кластер 2 — внутренний рынок и Кластер 3 — конкурентоспособность и инклюзивный рост.

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— Мне приятно объявить об этом важном этапе в процессе вступления Украины вместе с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, — заявил он в Люксембурге после завершения межправительственной конференции.

Берн отметил, что это уже третий и четвертый кластеры, открытые ЕС в рамках переговоров с Украиной. Ранее, в июне, стороны открыли Кластер 1 (основы), а в июле — Кластер 6 (внешние отношения).

— Мы приветствуем сохранение динамики в вопросе обретения Украиной членства в ЕС. Теперь, после длительного периода застоя, открыто большинство кластеров. Я уже говорил об этом, но стоит повторить: несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, ее гражданского населения и гражданской инфраструктуры, Украина каким-то образом продолжает внедрять реформы, необходимые для приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС в ключевых сферах, — подчеркнул министр.

Он заверил, что Ирландия во время председательства в ЕС сделает все возможное для поддержки Украины на пути к членству в Евросоюзе.

— Сегодняшний день является позитивным для процесса вступления Украины в ЕС. Все государства-члены ЕС признают успехи Украины во внедрении ключевых реформ в двух важных сферах политики, — добавил Берн.

Министр пояснил, что Кластер 2 (внутренний рынок) является экономической основой процесса вступления. Он охватывает девять технических разделов, которые регулируют интеграцию страны-кандидата в единый рынок.

Кластер 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост) охватывает направления, способствующие социально-экономическому развитию страны в процессе вступления в ЕС.

— Этот кластер содержит восемь разделов, направленных на приведение экономики страны-кандидата в соответствие со стандартами ЕС, — продолжил Берн.

Прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС

По его словам, сегодняшний прогресс является важным сигналом для граждан Украины, которые борются за европейские ценности свободы, демократии и равенства.

— В ближайшее время мы продолжим работу над продвижением кандидатуры Украины в соответствии с действующей методологией расширения путем открытия остальных кластеров. В то же время мы призываем Украину и дальше внедрять необходимые реформы, в частности в сфере фундаментальных основ. Украина является частью европейской семьи, — подчеркнул Берн.

Напомним, вчера Евросоюз согласовал открытие для Украины и Молдовы второго и третьего переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

7 октября Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в Евросоюз и разблокировала открытие кластеров 2 (внутренний рынок) и 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост).

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