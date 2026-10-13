Українські удари по дата-центрах Яндекса в Сасово, Калузі та Володимирі вплинули на роботу мереж, які Кремль використовує для поширення пропаганди за кордоном. В окремих сегментах обсяг публікацій скоротився приблизно вдвічі на 12 годин.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО за результатами дослідження змін у світовому інтернет-трафіку після ураження російської цифрової інфраструктури.

Удари по дата-центрах Яндекса

За даними ЦПД, попри відсутність ознак загального зниження активності російських ботомереж, атаки порушили безперервність їхньої роботи та знизили ефективність автоматизованого поширення інформації.

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Зокрема, тимчасові перебої зафіксували в роботі інформаційних мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time. Росія використовує їх для просування кремлівських наративів за кордоном.

В окремих кластерах цих мереж інтенсивність та обсяг публікацій зменшилися приблизно на 50%. Такий спад тривав близько 12 годин, після чого активність відновилася.

У яких країнах зменшилися перегляди російської пропаганди

За даними ЦПД, у Франції та США зафіксували скорочення кількості переглядів пропагандистських матеріалів. У соцмережі X помітно знизилася кількість окремих тематичних пошукових запитів, які Росія штучно розкручувала.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ураження інфраструктури Яндекса ускладнило координацію російських ботоферм та автоматизованих систем поширення пропаганди.

Водночас дослідження не свідчить про повне припинення роботи цих мереж.

Як пише видання Dev.ua, зранку 12 жовтня сервіс Cloudflare Radar зафіксував критичне падіння автоматизованого бот-трафіку, який виходив із мереж Yandex. Тоді активність бот-трафіку впала до 0,4% від попередніх пікових показників у неділю, 11 жовтня. В понеділок, 12 жовтня, бот-трафік піднявся до 10%. Проте до показників перед дроновоми атаками ще дуже далеко.

Видання наголошує, що це падіння стосується лише однієї автономної системи (ASN) — 13238, яка належить Яндексу. Автономна система — це набір IP-префіксів, які можна маршрутизувати в інтернеті і які здебільшого належать одному провайдеру.

У Яндекса таких систем (IP-префіксів) більше п’яти. В ще одній автономній системі Yandex (215013) трафік більш стабільний.

Після атак користувачі соцмереж заявили про відчутне зниження кількості коментарів, масових репостів та ШІ-контенту, який використовувався для просування кремлівської пропаганди.

Польський журналіст Ярослав Волський заявив: Менше “польських” акаунтів, що підбурюють українців, менше “українських” акаунтів, що збурюють поляків, а онлайн-підтримка MAGA (політичне гасло та рух Дональда Трампа) різко впала.

Тож можна припустити, що українські удари показали: комерційні сервери Яндекса слугували фізичним майданчиком для хостингу російських ботнетів і ферм дезінформації по всьому світу.

Нагадаємо, що 11 жовтня ЗСУ атакували дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже третій об’єкт компанії, який потрапив під удар цього місяця.

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