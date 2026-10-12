После поражения дата-центров российской компании Яндекс в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности в формате видеосвязи в понедельник, 12 октября.

После поражения дата-центров Яндекса стало меньше ботов

— Кстати, когда мы начали реагировать на российскую операцию против наших центров обработки данных и когда наши удары достигли дата-центров Яндекса, вдруг стало немного легче дышать во многих социальных сетях. Многие люди, очень многие люди это заметили, – отметил президент.

По его словам, в соцсетях стало меньше ненависти, раздора и провокаций, поскольку количество ботов сократилось. Зеленский подчеркнул, что их происхождение совершенно очевидно.

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Президент добавил, что исчезновение ботов после отключения Яндекса в очередной раз свидетельствует о том, что Европа не является источником проблем.

— Самое главное – нам нужно, чтобы люди в Америке каждое утро, когда день в Европе уже приближается к вечеру, действительно видели, что происходит, видели правду. Мы стремимся к миру, – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина готова сотрудничать с США и другими партнерами, чтобы завершить войну РФ против Украины и войну на Ближнем Востоке.

По словам президента, боевые действия на Ближнем Востоке вызывают многочисленные глобальные проблемы, включая кризисные явления. Украина готова совместно с партнерами работать над решением этих вызовов.

Трафик российских ботов существенно сократился

За последние несколько дней трафик российских ботов существенно сократился после вывода из строя крупнейших дата-центров Яндекса украинскими силами. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

По данным Cloudflare, трафик ботов этой сети упал до 0,4% от максимального уровня HTTP-запросов, зафиксированного в течение предыдущих двух недель.

8 октября, после повреждения дата-центра Яндекса в российском Сасове, где расположены два суперкомпьютера, этот показатель снизился примерно до 57%. 9 октября был выведен из строя еще один, более крупный комплекс дата-центров компании в Калуге, а 11 октября – во Владимире.

Яндекс является российским аналогом Google. Согласно странице состояния сервисов Yandex Cloud, в настоящее время не работают как минимум 84 сервиса компании.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что сетевой трафик Yandex Cloud сократился до 30% от обычного уровня, тогда как для ООО Яндекс он составляет 63%.

В Tom’s Hardware предполагают, что следствием этих сбоев стало замедление работы или полное прекращение функционирования интернет-сервисов, которыми пользуются обычные россияне.

Напомним, в ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса во Владимире. После этого в работе более 80 сервисов облачной платформы Yandex Cloud произошли сбои, а часть популярных продуктов компании перестала функционировать. Российские власти официально не комментировали информацию об атаке.

9 октября дроны ударили по дата-центру Яндекса в Калуге (РФ). Днем ранее под атакой оказался крупный дата-центр компании в Рязанской области, где вспыхнул пожар. Тогда сообщалось о перебоях в работе сервисов Яндекса по всей России.

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