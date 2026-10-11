В ночь на 11 октября атакован дата-центр российской компании Яндекс в микрорайоне Энергетик города Владимир Владимирской области. После этого пользователи России и других стран начали жаловаться на перебои в работе такси, банковских сервисов и других приложений.

Об этом сообщают российские медиа, в частности, ASTRA и Осторожно, новости.

Сбой в работе Яндекс в России и за границей

Это уже третий дата-центр Яндекса, подвергшийся атаке в течение октября. 8 октября сообщалось об атаке на дата-центр компании в Сасово Рязанской области, а на следующий день – на объект в Калуге.

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После инцидента во Владимире пользователи начали жаловаться на проблемы с вызовом автомобилей из-за сервисов Яндекса. Сбои фиксируют в Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Уде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и других российских городах.

Проблемы возникли также в Сербии, Казахстане, Белоруссии и Армении, где работают сервисы компании.

По сообщениям пользователей, водители не могут войти в свои аккаунты или сталкиваются с некорректной работой навигации. В то же время пассажиры видят сообщение об отсутствии свободных автомобилей.

В некоторых городах ситуация затронула и другие службы такси. В частности, в Ростове-на-Дону пользователи сообщают о масштабных перебоях в работе сервисов и жалуются, что им приходится ловить автомобили прямо на дороге.

Служба поддержки Яндекса для водителей также недоступна.

Какие еще сервисы не работают

По информации Осторожно, новости полностью перестали работать приложение Яндекс О, которым пользуются водители такси и курьеры. На перебоях также жалуются сотрудники службы поддержки компании.

Кроме того, подписчики ASTRA сообщают о проблемах в работе приложений торговых сетей Fix Price и Магнит.

Некоторые пользователи столкнулись со сбоями в работе Яндекс Pay. Из-за этого часть клиентов лишилась доступа к банковским сервисам.

В компании Яндекс заявили, что сложно определить, сколько времени понадобится для возобновления работы оборудования в дата-центрах.

Сейчас дата-центры Яндекса расположены в таких населенных пунктах: Владимир, Мытищи, Ивантеевка (Московская область), Сасово, Калуга.

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