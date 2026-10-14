Аварийные отключения электроэнергии в Киеве после обстрела: какие районы без света
Аварийные отключения света в Киеве утром 14 октября произошли из-за массированного российского удара по энергетическим объектам столицы и области.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.
Аварийное отключение электричества в Киеве 14 октября: что известно
По информации ДТЭК, в результате российской атаки аварийные отключения электроэнергии в Киеве фиксируются в следующих районах:
- Дарницком;
- Днепровском;
- Печерском;
- Соломенском;
- части Голосеевского района.
Графики стабилизационных отключений света в этих районах временно не действуют.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Когда именно свет вернут во все дома, пока не сообщают.
Мэр Виталий Кличко отметил, что энергетические объекты Киева и Киевской области подверглись массированному удару баллистическими ракетами.
Утром в Голосеевском районе один человек погиб и один пострадал.
Поздно вечером в Деснянском районе погибли два человека, еще 21 человек, в частности восьмилетний ребенок, получили ранения.