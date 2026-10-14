Аварийные отключения света в Киеве утром 14 октября произошли из-за массированного российского удара по энергетическим объектам столицы и области.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

Аварийное отключение электричества в Киеве 14 октября: что известно

По информации ДТЭК, в результате российской атаки аварийные отключения электроэнергии в Киеве фиксируются в следующих районах:

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Дарницком;

Днепровском;

Печерском;

Соломенском;

части Голосеевского района.

Графики стабилизационных отключений света в этих районах временно не действуют.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Когда именно свет вернут во все дома, пока не сообщают.

Мэр Виталий Кличко отметил, что энергетические объекты Киева и Киевской области подверглись массированному удару баллистическими ракетами.

Утром в Голосеевском районе один человек погиб и один пострадал.

Поздно вечером в Деснянском районе погибли два человека, еще 21 человек, в частности восьмилетний ребенок, получили ранения.

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