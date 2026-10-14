Аварійні відключення світла в Києві вранці 14 жовтня сталися через масований російський удар по енергетичних об’єктах столиці та області.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії в Києві 14 жовтня: що відомо

За інформацією ДТЕК, внаслідок російської атаки аварійні відключення електроенергії в Києві фіксуються в таких районах:

Зараз дивляться

Дарницькому;

Дніпровському;

Печерському;

Солом’янському;

частині Голосіївського району.

Стабілізаційні графіки відключення світла в цих районах тимчасово не діють.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Коли саме світло повернуть до всіх будинків, наразі не повідомляють.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що енергетичні об’єкти Києва та Київської області зазнали масованого удару балістичними ракетами.

Уранці в Голосіївському районі одна людина загинула та одна постраждала.

Пізно ввечері в Деснянському районі загинули дві людини, ще 21 особа, зокрема восьмирічна дитина, дістали поранень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.