Европейская комиссия объявила о выделении Украине €2,86 млрд на закупку вооружения и военного оборудования, необходимого для противодействия российской агрессии.

ЕС выделил Украине €2,86 млрд на оборону

Финансирование предусмотрено оборонной составляющей кредитной программы ЕС общим объемом €90 млрд, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Средства будут направлены на приобретение беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Россия продолжает наращивать интенсивность воздушных ударов по Украине, несмотря на отсутствие существенного продвижения на фронте.

По ее словам, европейская поддержка остается очень важной для усиления украинского ПВО, защиты гражданского населения и сохранения человеческих жизней.

В Еврокомиссии отметили, что оперативная поставка военного оборудования поможет Вооруженным силам Украины эффективнее противодействовать российским атакам и защищать города и критическую инфраструктуру.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз вместе с государствами-членами предоставил Украине помощь на €231,5 млрд. Из этой суммы €3,8 млрд обеспечили благодаря доходам от замороженных российских активов.

Напомним, что 11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз на следующей неделе предоставит Украине около €3 млрд военной поддержки.

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