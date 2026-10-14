Європейська комісія оголосила про виділення Україні €2,86 млрд на закупівлю озброєння та військового обладнання, необхідного для протидії російській агресії.

ЄС виділив Україні €2,86 млрд на оборону

Фінансування передбачене оборонною складовою кредитної програми ЄС загальним обсягом €90 млрд, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Кошти спрямують на придбання безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність повітряних ударів по Україні, попри відсутність суттєвого просування на фронті.

За її словами, європейська підтримка залишається надзвичайно важливою для посилення української ППО, захисту цивільного населення та збереження людських життів.

У Єврокомісії зазначили, що оперативне постачання військового обладнання допоможе Збройним Силам України ефективніше протидіяти російським атакам і захищати міста та критичну інфраструктуру.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Євросоюз разом із державами-членами надав Україні допомогу на €231,5 млрд. Із цієї суми €3,8 млрд забезпечили завдяки доходам від заморожених російських активів.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз наступного тижня надасть Україні близько €3 млрд військової підтримки.

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