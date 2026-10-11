Європейський Союз наступного тижня надасть Україні близько €3 млрд військової підтримки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Євросоюз надасть військову підтримку Україні

– Вдячний за підтвердження, що ще близько €3 млрд військової підтримки будуть виділені вже наступного тижня. Це кошти, які нас посилять, – зазначив він.

Президент подякував очільниці Єврокомісії за нещодавній транш обсягом €1,24 млрд на оборонні потреби, який Україна вже отримала.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, сторони домовилися доручити своїм командам предметно обговорити подальші спільні дії та узгодити кроки.

Україна готується до відкриття всіх решти переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу до кінця року.

Війна перейшла у похмурішу фазу

Після розмови із Зеленським 11 жовтня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС цього тижня виділить додаткові кошти на безпілотники та ракети для України. Фінансування має посилити обороноздатність країни та допомогти захистити її повітряний простір.

Президентка Єврокомісії підтримала заклик Зеленського до припинення вогню, яке дало б змогу захистити енергетичну інфраструктуру та продовольчі поставки в Україні й Росії.

Фон дер Ляєн зазначила, що Україна буде в центрі уваги під час засідання Європейської ради. Лідери Євросоюзу розглянуть фінансові потреби України на наступний рік і шляхи залучення додаткової міжнародної підтримки.

За словами очільниці Єврокомісії, війна перейшла в нову, похмурішу фазу. Росія застрягла на полі бою, але продовжує атакувати цивільне населення далеко за лінією фронту.

Вона заявила, що ЄС має відкрити для України ще два переговорні кластери – тематичні блоки переговорів про вступ до ЄС.

– Динаміка є справді відчутною, – наголосила вона.

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