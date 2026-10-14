Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по энергетическому перемирию между Украиной и Россией пока не имеет четко определенных условий.

Кремль о предложении Трампа по энергетическому перемирию

Комментируя российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, Песков заявил, что предложение Трампа по прекращению таких атак остается неконкретизированным, сообщают российские СМИ.

По его словам, работа по согласованию соответствующей инициативы продолжается.

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– Энергетическое перемирие, предложенное Трампом, не было конкретизировано, работа в этом направлении продолжается, – сообщил он.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил, что Украина и Россия якобы согласились на энергетическое перемирие.

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины поддержать эту инициативу, однако подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона уточнения условий.

В то же время Россия продолжает атаковать украинскую энергетику. В частности, в ночь на 14 октября российские войска нанесли прицельные удары баллистическими ракетами по объектам энергетической и критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова.

По словам Зеленского, в результате атаки зафиксированы существенные повреждения оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазовой отрасли.

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