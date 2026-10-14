Не було конкретизовано: Кремль про пропозицію Трампа щодо енергетичного перемир’я
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я між Україною та Росією поки не має чітко визначених умов.
- 11 жовтня Трамп оголосив, що Україна та Росія нібито погодилися на енергетичне перемир’я.
- Водночас Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею і очікує конкретних деталей від США.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я між Україною та Росією поки не має чітко визначених умов.
Кремль прокоментував пропозицію Трампа щодо енергетичного перемир’я
Коментуючи російські удари по енергетичній інфраструктурі України, Пєсков заявив, що пропозиція Трампа щодо припинення таких атак залишається неконкретизованою, повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, робота над узгодженням відповідної ініціативи триває.
– Енергетичне перемир’я, запропоноване Трампом, не було конкретизовано, робота у цьому напрямку продовжується, – повідомив він.
Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив, що Україна та Росія нібито погодилися на енергетичне перемир’я.
Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України підтримати цю ініціативу, однак наголосив, що Київ очікує від Вашингтона на уточнення її умов.
Водночас Росія продовжує атакувати українську енергетику. Зокрема, у ніч проти 14 жовтня російські війська завдали прицільних ударів балістичними ракетами по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури Києва, Київської області та Харкова.
За словами Зеленського, внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу та чотирьох об’єктах нафтогазової галузі.