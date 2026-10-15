Вечером 15 октября в Луцке прогремели взрывы. После этого город частично остался без света и воды.

Об этом сообщают местные СМИ.

Аварийные отключения света в Луцке 15 октября: что известно

Перед тем, как в Луцке прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БпЛА над городом.

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– Луцк. Реактивный БПЛА над городом. Находитесь в укрытиях! – говорилось в сообщении Воздушных сил.

После этого местные СМИ сообщили о проблемах с электро- и водоснабжением в городе.

В частности, по сообщениям в сети, свет пропал в отдельных микрорайонах Луцка. Также поступает информация о перебоях с водой.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вечерних взрывов в Луцке 15 октября.

Напомним, 14 октября российские войска атаковали Луцк реактивным беспилотником. В результате удара погибли шесть человек, ещё 13, среди которых один ребёнок, пострадали. Один человек находился в критическом состоянии.

По словам временно исполняющего обязанности главы Волынской ОВА Романа Романюка, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в частности оптовый склад европейских товаров ЕвроГур. Также загорелось помещение продуктового магазина и был поврежден дом на проспекте Соборности.