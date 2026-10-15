Ввечері 15 жовтня прогриміли вибухи у Луцьку. Після цього місто частково залишилося без світло і води.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Аварійні відключення світла у Луцьку 15 жовтня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Луцьку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА над містом.

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– Луцьк. Реактивний БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях! – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Після цього місцеві медіа повідомили про проблеми з електро- та водопостачанням у місті.

Зокрема, за повідомленнями в мережі, світло зникло в окремих мікрорайонах Луцька. Також надходить інформація про перебої з водою.

Наразі невідомо, чи є постраждалі унаслідок вечірніх вибухів у Луцьку 15 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська атакували Луцьк реактивним безпілотником. Внаслідок удару загинули шестеро людей, ще 13, серед яких одна дитина, постраждали. Одна людина перебувала у критичному стані.

За інформацією тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОВА Романа Романюка, внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема гуртівню європейських товарів ЄвроГур. Також загорілося приміщення продуктового магазину та зазнав пошкоджень будинок на проспекті Соборності.

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