Україна виконала законодавчі умови для отримання траншу ЄС на €4,26 млрд, який очікувала ще у вересні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Україна розблокувала €4,26 млрд від ЄС: що відомо

Протягом 14–15 жовтня Верховна Рада ухвалила всі п’ять рішень, від яких залежало виділення чергового траншу європейської фінансової допомоги.

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Перші два документи парламент підтримав у середу, 14 жовтня, а решту три рішення — у четвер, 15 жовтня.

Зокрема, народні депутати ухвалили:

Законопроєкт №13435

Постанову №16095

Законопроєкт №16051-1

Законопроєкт №15460

Правку щодо політично значущих осіб (PEP). Вона скасовує попередні зміни до правил фінансового моніторингу таких осіб та має задовольнити вимогу Європейської комісії. Це також відкриває можливість для підписання президентом закону про оподаткування цифрових платформ №15111-д Ці кошти мали надійти до державного бюджету ще в середині вересня. Однак ЄС затримав їх виділення, оскільки українська сторона не виконала частину взятих на себе зобов’язань. Народний депутат Ярослав Железняк також звернув увагу, що питання подальшого європейського фінансування залишається відкритим.

За його словами, Україна очікує ще щонайменше €25 млрд, отримання яких залежить від виконання додаткових умов, зокрема ухвалення антикорупційних законодавчих змін.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський розкритикував Верховну Раду за провалені законопроєкти, від яких залежало міжнародне фінансування України.

Тоді глава держави заявив, що три документи могли забезпечити надходження понад $4 млрд, а ще два були необхідні для виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зеленський наголосив, що міжнародна допомога потрібна для забезпечення роботи держави, оборони, соціальних виплат і підтримки громадян.

За його словами, від рішень уряду та парламенту залежало отримання близько $30 млрд фінансування протягом року.

Джерело : Європейська правда

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