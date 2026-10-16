Україна застосовує Starlink для перехоплення реактивних Шахедів, які атакують цивільну інфраструктуру. Зниження швидкості роботи терміналів завадило українським військовим збивати частину російських дронів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з європейськими лідерами на саміті ЄС 16 жовтня.

ЗСУ застосовують Starlink для перехоплення реактивних БпЛА

Глава держави наголосив, що Україна не використовує Starlink для завдання ударів по території Росії.

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– Ми не використовуємо Starlink для атаки або відповіді на території РФ. Саме через це ми і зверталися до SpaceX і до Білого дому, щоб нам відкрили цю можливість. Якби вона у нас була, ми б не зверталися, – сказав президент.

За словами Зеленського, супутниковий зв’язок Starlink українські військові використовують для перехоплення реактивних Шахедів, які становлять загрозу для цивільного населення.

– Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю. Дрони-перехоплювачі, які рухаються саме зі Starlink. Тому Starlink не відключали, а знизили швидкість. І коли знизили швидкість, ми не змогли збивати якусь кількість Шахедів. Це дуже боляче і неприємно. Шахеди йшли зі швидкістю понад 400 км на годину, а нам знизили швидкість до 70 км на годину, – пояснив він.

Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість заміни Starlink. Натомість Київ співпрацює з іншими державами, зокрема Францією, щоб отримати додаткові засоби зв’язку.

Президент додлав, що, за словами партнерів, були сигнали з Білого дому щодо повернення швидкісних можливостей Starlink, проте вони не повернулися до попередньої швидкості. Однак загалом швидкість підвищилася.

Зеленський також повідомив, що Україна застосовує Starlink для мідлстрайків по тимчасово окупованих територіях і ворожих військових об’єктах. Через зниження швидкості терміналів українські військові втратили можливість виконувати такі завдання.

Крім того, Starlink потрібен для доставки води та продовольства українським військовим, які тижнями або місяцями перебувають на передовій у зоні, що повністю контролюється ворожими дронами.

Нагадаємо, вночі 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink. Вони поширюються на військовий пакет послуг StarShield.

Через ці обмеження на різних засобах і в різних підрозділах могли виникати перебої зі зв’язком під час роботи літальних апаратів на швидкості від 72 до приблизно 161 км/год.

Власник SpaceX Ілон Маск заявив, що обмеження швидкості для військового пакета StarShield встановлює не його компанія, а уряд США.

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