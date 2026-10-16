Цель российского диктатора Владимира Путина — уничтожение Украины. Он не остановится на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе 16 октября.

Зеленский заявил, что цель Путина — уничтожить Украину

Он подчеркнул, что Россия не уважает украинский суверенитет и территориальную целостность, ее дальнейшие действия могут представлять угрозу для европейских стран.

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— Он действительно считает, что мы не страна, не нация. Вы действительно верите, что ему достаточно лишь восточной части нашей страны? А почему, когда началось полномасштабное вторжение, он пошел на Киев? Это Донбасс? Нет, это столица. Без столицы нет государства, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Россия уже испытывает беспилотники против европейских стран, в том числе государств НАТО.

По словам Зеленского, сейчас эти страны не слишком громко реагируют на такие случаи, поскольку речь идет об отдельных дронах.

Однако ситуация может измениться, если Россия начнет применять баллистические и крылатые ракеты и тысячи беспилотников.

— Вчера Украина столкнулась с атакой тысячи дронов, — подчеркнул президент.

Он также прокомментировал заявления американской стороны о том, что вести переговоры с ним сложнее, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

— Но американская сторона сказала, что с Зеленским трудно договариваться. С Путиным — легче. Конечно, — подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским НПЗ.

Он заявил, что договориться с Владимиром Зеленским сложнее, чем с Владимиром Путиным.

Сегодня Украина возобновила атаки на нефтяную инфраструктуру России. Зеленский обвинил Москву в продолжении ударов по украинским энергетическим объектам, несмотря на объявленное Трампом прекращение огня.

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