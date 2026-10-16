Мета російського диктатора Володимира Путіна – знищення України. Він не зупинеться на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у Брюсселі 16 жовтня.

Зеленський заявив, що мета Путіна – знищити Україну

Він наголосив, що Росія не поважає український суверенітет і територіальну цілісність, її подальші дії можуть становити загрозу для європейських країн.

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– Він справді вважає, що ми не країна, не нація. Ви дійсно вірите, що йому достатньо лише східної частини нашої країни? А чому коли почалося повномасштабне вторгнення він пішов на Київ? Це Донбас? Ні, це столиця. Без столиці немає держави, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія вже випробовує безпілотники проти європейських країн, зокрема держав НАТО.

За словами Зеленського, зараз ці країни не надто голосно реагують на такі випадки, оскільки йдеться про поодинокі дрони.

Проте ситуація може змінитися, якщо Росія почне застосовувати балістичні та крилаті ракети й тисячі безпілотників.

– Учора Україна зіткнулася з атакою тисячі дронів, – наголосив президент.

Він також прокоментував заяви американської сторони про складність переговорів із ним порівняно з російським диктатором Володимиром Путіним.

– Але американська сторона сказала, що із Зеленським важко домовлятися. З Путіним – легше. Звісно, – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував поновлення українських ударів по російських НПЗ.

Він заявив, що домовитися з Володимиром Зеленським складніше, ніж із Володимиром Путіним.

Сьогодні Україна відновила атаки на нафтову інфраструктуру Росії. Зеленський звинуватив Москву в продовженні ударів по українських енергетичних об’єктах, попри оголошене Трампом припинення вогню.

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