Президент Владимир Зеленский заявил, что в США решили проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был обеспечить действенное давление на Россию.

Об этом глава государства заявил 17 октября.

Зеленский о приостановке Трампом исполнения закона Грэма

Владимир Зеленский подчеркнул, что закон Линдси Грэма, призванный усилить экономическое давление на Россию, может стать важным инструментом для прекращения войны. Однако для этого необходимо, чтобы предусмотренные им ограничения действительно применялись.

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По словам главы государства, решение США проигнорировать закон Линдси Грэма приняли как раз тогда, когда российские войска нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике.

— В тот момент, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, приняли решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны, — заявил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что возможность использовать закон Линдси Грэма для давления на Москву еще не упущена.

— Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение, — подчеркнул глава государства.

Президент также предупредил, что Россия пытается оставить миллионы украинцев без электричества и отопления в преддверии зимы. Именно поэтому, по его словам, международное давление на агрессора просто необходимо.

— Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — все это только подталкивает его бить дальше, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно не сдавать позиции, а прилагать усилия для завершения войны, не создавая условий для ее бесконечного продолжения.

Россия атаковала более 15 объектов энергетики Украины

В своем обращении Зеленский сообщил, что накануне российские войска атаковали более 15 важных объектов электрогенерации и передачи электроэнергии в разных регионах Украины.

Самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Также удары пришлись на энергетические объекты Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей, а также других регионов.

По словам президента, только с 19:00 предыдущего дня до 07:00 17 октября Россия применила более 320 реактивных и бензиновых Шахедов, а также бомбардировочные боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

Зеленский отметил, что россияне пытаются распылить украинские резервы и затруднить восстановление энергетической инфраструктуры.

Сейчас идут восстановительные работы, к которым привлечены все необходимые службы и доступные силы энергетических компаний. Президент также сообщил о новых пакетах поддержки Украины, подготовленных европейскими партнерами.

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым приостановил применение новых санкций и повышенных пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэма.

Этот закон предусматривал 500% пошлины на товары из РФ и 100% пошлины для крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Однако Трамп воспользовался положением документа, которое позволяет президенту отказаться от введения ограничений, если это соответствует национальным интересам США. Свое решение он обосновал перед Конгрессом.

По данным Bloomberg, новые ограничения противоречили планам Трампа по сотрудничеству с Владимиром Путиным в вопросе поставок российского дизельного топлива на мировые рынки.