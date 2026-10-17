Сполучені Штати продовжать послаблювати санкційний тиск на Росію. Дозвіл на постачання російського дизельного пального став лише першим кроком у цьому напрямку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу, 17 жовтня.

США послаблюватимуть тиск на Росію – Зеленський

– Я вважаю, що зняття санкцій (з Росії,- Ред.) буде продовжуватися. Дизельна угода – це перший крок, – вважає президент.

На його думку, такий підхід не допоможе зупинити Володимира Путіна. Навпаки, він відчуває задоволення через те, що отримав подібну підтримку.

Зараз дивляться

– Але ми дуже сподіваємось, що президент США буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Обмеженням відповідей України по РФ, яка вбиває наших людей, цього не зробиш. І зняттям санкцій тим більше, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року, попри санкційні обмеження.

Завдяки цьому Росія зможе постачати мільйони тонн дизелю на американський та світовий ринки. Для цього Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка відкриває можливість для відновлення російського експорту.

У Москві планують до кінця року наростити експорт дизельного пального до 3–3,5 млн тонн на місяць.

Російська сторона стверджує, що це дасть змогу повернутися до показників, які були до кризи, і навіть перевищити обсяги, оголошені раніше.

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