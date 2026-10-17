В Запорожской области начали досудебное расследование по факту казни украинских военнопленных. По предварительным данным, российские военные захватили военнослужащих ВСУ на Гуляйпольском направлении, после чего расстреляли их.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в субботу, 17 октября.

Россияне казнили украинских военных

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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— По предварительным данным, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие захватили в плен украинских защитников, после чего расстреляли их, — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, лиц, непосредственно его совершивших, и тех, кто мог отдать приказ об убийстве военнопленных.

Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, среди которых есть данные перехватов переговоров представителей вооруженных сил РФ. Досудебное расследование продолжается.

Спикер группировки войск Юг Максим Кравчук в комментарии Украинской правде сообщил, что к казни военнослужащих ВСУ, вероятно, причастны российские военные 38 отдельной мотострелковой бригады. Силы обороны противостоят им на Гуляйпольском направлении.

По словам Кравчука, украинские военные получили перехват переговоров российских военнослужащих, которые происходили во время совершения преступления.

Спикер рассказал, что военные РФ получили приказ “вот этого, который 300-й, его добить, п*дараса” и “обнуляйте сразу”, после чего убили безоружных пленных. Вероятно, речь идет о двух военнослужащих.

Такие приказы в 38 бригаде отдаются по указанию командира подразделения, полковника Валерия Казака.

— Убийство военнопленных — это грубое нарушение международного гуманитарного права. Призываем международное сообщество отреагировать на него, требовать его расследования и привлечения виновных к ответственности, — подчеркнул спикер УВ Юг.

Напомним, в сентябре российские военные расстреляли двух пленных нацгвардейцев вблизи Доброполья. Для этого они использовали автоматическое оружие.

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