Вблизи Доброполья российские военные казнили двух пленных нацгвардейцев, начато расследование.

Казнь украинских пленных возле Доброполья: что известно

Как сообщила Донецкая областная прокуратура, 2 сентября 2026 года двое военнослужащих Национальной гвардии Украины находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья. По данным следствия, украинских военных, выполнявших боевое задание, взяли в плен оккупанты. В дальнейшем представители ВС РФ казнили их, расстреляв из автоматического оружия.

В настоящее время проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

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В прокуратуре подчеркивают, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что смертная казнь украинских военнопленных вблизи Доброполья — это очередное доказательство циничного пренебрежения Россией норм международного права.

Омбудсман Украины сообщил, что направил официальные письма в МККК и ООН.

– Эти случаи должны быть известны и задокументированы! – добавил он.

В то же время Лубинец призывает в случае каких-либо сведений о подобных преступлениях сообщать о них правоохранительным органам и на горячую линию Офиса Омбудсмана по номеру 1678.

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